i Bild des herumirrenden Schwans auf der A4 LPD NÖ Einsatz auf der Ostautobahn Ach du lieber Schwan! Tierrettung auf der A4 Ein Schwan sorgte auf der A4 Ostautobahn für einen tierischen Polizeieinsatz. Gemeinsam mit der Asfinag konnte der Vogel unverletzt gerettet werden. Von Elena Lick 10.11.2026, 19:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tierischer Einsatz auf der A4 Ostautobahn! Ein Schwan hatte sich in den Morgenstunden auf die Fahrbahn verirrt und sorgte damit für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Statt gemütlich über einen See zu gleiten, machte der gefiederte Ausreißer die Autobahn unsicher.

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Asfinag und Polizei retten den verirrten Schwan

Gemeinsam mit Mitarbeitern der Asfinag gelang es den Polizisten, den Schwan sicher von der Fahrbahn zu retten. Eine Sperre der Autobahn war dafür nicht notwendig. Auch sonst ging der tierische Einsatz glimpflich aus: Weder Mensch noch Tier kamen zu Schaden.

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Der Schwan dürfte seinen Ausflug auf die A4 jedenfalls nicht so schnell vergessen.