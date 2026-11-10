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Festnahme in Ebreichsdorf
Festnahme in Ebreichsdorf
Thomas Lenger / Monatsrevue
Grenze Burgenland und NÖ

Post-Raub: Polizei fasst zufällig vier Einbrecher

Bei der Fahndung nach einem Post-Räuber im Burgenland gingen der Polizei in Ebreichsdorf vier mutmaßliche Einbrecher ins Netz.
Von Niederösterreich Heute
10.11.2026, 19:51
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Eine großangelegte Alarmfahndung nach einem Postüberfall im Burgenland führte am Dienstagvormittag zu einem überraschenden Ermittlungserfolg in Niederösterreich. Zwar ist der gesuchte Post-Räuber weiterhin auf der Flucht, dafür konnte die Polizei in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) vier mutmaßliche Einbrecher festnehmen.

Großalarm ausgelöst – bewaffneter Überfall auf Post

Auslöser des Großeinsatzes war ein Überfall auf einen Postpartner in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Kurz nach 8 Uhr hatte ein unbekannter Mann die Mitarbeiter mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht und Bargeld erbeutet. Die Polizei löste daraufhin eine bundesländerübergreifende Alarmfahndung aus.

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Hausbesitzer überraschte Einbrecher

Gegen 9.30 Uhr ging bei der Polizei ein weiterer Notruf ein: In Ebreichsdorf hatte ein Hausbewohner vier mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die Männer flüchteten zu Fuß, als der Bewohner nach Hause kam.

Weil im Zuge der Fahndung nach dem Post-Räuber zahlreiche Polizeistreifen in der Region unterwegs waren, konnten die Beamten rasch reagieren. Dabei fiel ihnen ein silberner Wagen mit polnischem Kennzeichen auf. Schließlich gelang es, die vier Verdächtigen festzunehmen, berichtet der ORF.

Vier Moldauer festgenommen

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um vier moldauische Staatsbürger. Sie sollten noch am Dienstag einvernommen werden. Die Tatortgruppe sicherte im betroffenen Einfamilienhaus Spuren. Der Hausbewohner blieb unverletzt.

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Post-Räuber weiterhin flüchtig

Der eigentliche Auslöser der Alarmfahndung bleibt hingegen ungeklärt. Zwar hatte die Polizei nach dem Überfall in Neufeld zunächst einen Mann festgenommen, auf den die Täterbeschreibung passte. Bei der Kontrolle waren auch Münzen und Papiergeld gefunden worden.

Doch der Verdächtige konnte ein Alibi für den Tatzeitpunkt vorweisen und wurde wieder freigelassen. Die Fahndung nach dem tatsächlichen Post-Räuber läuft weiter.

red, 10.11.2026, 19:51
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