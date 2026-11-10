i Im Wald gefundene Baumaschinen LPD NÖ 50.000 Euro Schaden Neun Einbrüche! Polizei nimmt Baustellen-Diebe fest Zwei Männer (26, 35) sollen in NÖ und Wien zahlreiche Baucontainer aufgebrochen haben. In Vösendorf klickten die Handschellen. Von Elena Lick 10.11.2026, 20:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am vierten November kam in der Polizeiinspektion Vösendorf die Meldung, dass in einem Waldstück mehrere Baumaschinen gefunden wurden.

9 Einbrüche mit einem Schaden von rund 50.000 Euro i ?

Die Ermittlungen führten die Polizei zu zwei Rumänen im Alter von 26 und 35 Jahren. Am 5. November gegen 0.30 Uhr klickten in Vösendorf schließlich die Handschellen. Die beiden Männer waren gerade dabei, gestohlenes Werkzeug aus einem Wiener Baustellencontainer in ihr Fahrzeug zu laden.

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Im Auto entdeckten die Polizisten zudem zahlreiche weitere Baumaschinen, die aus mehreren aufgebrochenen Baucontainern stammten. Vier der Einbrüche sollen die Verdächtigen erst kurz vor ihrer Festnahme begangen haben.

Über 50.000 Euro Schaden

Bei ihrer Einvernahme zeigten sich die beiden Männer zu insgesamt neun Einbrüchen geständig. Dabei hatten sie teilweise gleich mehrere Baucontainer aufgebrochen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 50.000 Euro.

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Ein Großteil des sichergestellten Werkzeugs konnte bereits den betroffenen Firmen zugeordnet und zurückgegeben werden. Für die beiden Verdächtigen ging es hingegen in die Justizanstalt St. Pölten.