Neun Einbrüche! Polizei nimmt Baustellen-Diebe fest

Am vierten November kam in der Polizeiinspektion Vösendorf die Meldung, dass in einem Waldstück mehrere Baumaschinen gefunden wurden.
Die Ermittlungen führten die Polizei zu zwei Rumänen im Alter von 26 und 35 Jahren. Am 5. November gegen 0.30 Uhr klickten in Vösendorf schließlich die Handschellen. Die beiden Männer waren gerade dabei, gestohlenes Werkzeug aus einem Wiener Baustellencontainer in ihr Fahrzeug zu laden.
Im Auto entdeckten die Polizisten zudem zahlreiche weitere Baumaschinen, die aus mehreren aufgebrochenen Baucontainern stammten. Vier der Einbrüche sollen die Verdächtigen erst kurz vor ihrer Festnahme begangen haben.
Bei ihrer Einvernahme zeigten sich die beiden Männer zu insgesamt neun Einbrüchen geständig. Dabei hatten sie teilweise gleich mehrere Baucontainer aufgebrochen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 50.000 Euro.
Auflistung der Tatorte:
29.10.2026: St. Pölten
29.10.2026: St. Pölten
30.10.2026: St. Pölten
30.10.2026: Kirchstetten, Bezirk St. Pölten
03.11.2026: Wien 23.
04.11.2026: Loosdorf, Bezirk Melk
04.11.2026: Loosdorf, Bezirk Melk
04.11.2026: Melk
04.11.2026: Kemmelbach, Bezirk Melk
Ein Großteil des sichergestellten Werkzeugs konnte bereits den betroffenen Firmen zugeordnet und zurückgegeben werden. Für die beiden Verdächtigen ging es hingegen in die Justizanstalt St. Pölten.