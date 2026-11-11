i Laut dem Generalanwalt liegt Rechtsmissbrauch vor, wenn ein Anspruch hauptsächlich aus finanziellen Motiven verfolgt wird. pixabay.com EuGH-Generalanwalt dagegen Google Fonts – Abmahn-Anwälte stehen vor dem Aus Tausende Website-Betreiber bekamen Post mit Geldforderungen wegen Google Fonts. Jetzt könnte ihnen ein EU-Urteil helfen. Von Digital Heute 11.11.2026, 22:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele Websites laden Schriftarten wie Google Fonts direkt von Google-Servern in den USA. Dabei wird die IP-Adresse des Nutzers übermittelt, was nach Ansicht von Datenschützern ohne Einwilligung gegen die DSGVO verstößt.

Einige Anwälte haben daraus ein lukratives Geschäftsmodell gemacht. Mit spezieller Software durchkämmten sie das Netz nach Seiten mit dynamisch eingebundenen Schriften und verschickten massenhaft Briefe mit Forderungen von meist 100 bis 200 Euro.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie die "Computerwoche" berichtet, sollen es laut dem Bundesgerichtshof in einem Fall mehr als 100.000 solcher Briefe gewesen sein. Nun hat sich EU-Generalanwalt Szpunar zur Sache geäußert: Wer DSGVO-Verstöße absichtlich, automatisiert und wiederholt selbst herbeiführe, habe keinen Anspruch auf Schadenersatz.

Gute Nachrichten für Betroffene

Laut dem Generalanwalt liegt Rechtsmissbrauch vor, wenn ein Anspruch hauptsächlich aus finanziellen Motiven verfolgt wird und die Voraussetzungen dafür künstlich geschaffen wurden. Er zieht Parallelen zu sogenannten Urheberrechtstrollen.

Zwar sind die Schlussanträge für die Richter nicht bindend, doch der Europäische Gerichtshof folgt ihnen häufig. Sollte das Urteil entsprechend ausfallen, könnten Betroffene ihr gezahltes Geld möglicherweise zurückfordern.

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So schützt du dich

Wer eine solche Abmahnung erhält, sollte Ruhe bewahren. Zeitdruck gehört zur Masche der Abmahner. Eine beigefügte Unterlassungserklärung sollte niemals ungeprüft unterschrieben werden, da sie dauerhaft bindet.

Wer Abmahnungen vorbeugen möchte, bindet Schriftarten lokal auf dem eigenen Server ein und hält Impressum sowie Datenschutzerklärung aktuell.