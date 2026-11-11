i Der rote Planet Mars. pixabay.com Sensationeller Fund Uralter Mars-Meteorit zeigt Spuren von Wasser Ein in der Sahara entdeckter Marsmeteorit ist 4,1 Milliarden Jahre alt und liefert sensationelle Einblicke in die Frühzeit des Roten Planeten. Von Digital Heute 11.11.2026, 22:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Meteorit mit dem Namen "Teghaza 001" wurde 2022 in der Wüste von Mali gefunden und ist der älteste bekannte Marsmeteorit überhaupt. In dem Gestein fanden Forschende Hinweise darauf, dass der Mars einst erdähnliche Bedingungen hatte – mit Flüssigkeiten an der Oberfläche und aktiven Vulkanen.

Bei der Untersuchung entdeckte der Wissenschaftler Carl Agee von der University of New Mexico etwas Besonderes: "Ich fand Bereiche mit hohen Gehalten an Manganoxid", erklärt er. Das ist eine Verbindung, nach der die Mars-Rover als Zeichen für lebensfreundliche Umgebungen suchen.

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Wie "Der Spiegel" berichtet, wurde die bahnbrechende Studie in der renommierten Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Im Gestein fanden die Forschenden winzige Zirkonkristalle, mit deren Hilfe sie das Alter des Meteoriten auf 4,1 Milliarden Jahre bestimmen konnten.

Hinweise auf eine lebensfreundliche Vergangenheit

Besonders spannend: Der Meteorit zeigt Spuren von Kontakt mit Flüssigkeiten. Dies deutet auf völlig andere Umweltbedingungen auf dem frühen Mars hin. "Man kann diese Umgebung als erdähnlich bezeichnen – mit Flüssigkeiten, die über die Oberfläche flossen, und Vulkanen, die hydrothermale Systeme schufen", so Agee.

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Der Stein stammt aus der sogenannten pränoachischen Periode – der ältesten geologischen Epoche des Mars, die vor etwa 4,5 Milliarden Jahren begann. "Wenn es jemals üppiges Leben auf dem Mars gab, dann wäre das die Zeit, über die wir reden", erklärt der Wissenschaftler. Damals hatte der Mars möglicherweise noch ein Magnetfeld, das ihn vor Strahlung schützte, und eine dichtere Atmosphäre.

Woher stammt der mysteriöse Stein?

Weil sich Teghaza 001 chemisch und mineralogisch deutlich von anderen Marsmeteoriten unterscheidet, vermuten die Forschenden, dass er aus einer bisher unerforschten Region stammt. Die wahrscheinlichste Herkunft sind die alten südlichen Hochländer des Mars, möglicherweise in Richtung Hellas-Becken.

"Es ist, als würde man in die Vergangenheit reisen und vor vier Milliarden Jahren auf dem Mars ein Stück aus einem Felsvorsprung herausbrechen", beschreibt Agee die Bedeutung des Fundes. Die Chancen, noch einmal eine solche Probe zu finden, gehen laut ihm gegen null.