i Die Amazon-Tochter Ring hat eine eigene Robotik-Sparte gegründet. iStock©artursfoto Ring Robotics startet Amazon bringt fliegende Kamera für dein Zuhause Die Amazon-Tochter Ring startet eine Robotik-Sparte. Drohne und Rover sollen Häuser und Büros rund um die Uhr überwachen. Von Digital Heute 11.11.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wem stationäre Überwachungskameras nicht reichen, dem bringt Amazon jetzt fliegende und fahrende Alternativen. Die Amazon-Tochter Ring hat eine eigene Robotik-Sparte gegründet und präsentiert zwei neue Sicherheitsgeräte: die Ring Drone Cam und den Ring Rover.

Die Ring Drone Cam ist eine Sicherheitsdrohne für den privaten Gebrauch. Sie fliegt von Raum zu Raum, überwacht das Geschehen und alarmiert die Bewohner bei Problemen. Die Drohne nimmt Videos in 2K-Auflösung auf und verfügt über LED-Leuchten für Nachteinsätze. Ab 27. Jänner ist sie für rund 270 US-Dollar erhältlich.

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Für Büros und Geschäfte bringt Ring den sogenannten Ring Rover auf den Markt, nach Angaben von t3n. Der Sicherheitsroboter auf Rädern filmt in 4K-Qualität und kann dank Periskopkamera auch über Gegenstände hinwegblicken. Eine Zwei-Wege-Audiofunktion ermöglicht die Kommunikation mit Personen vor Ort. Er kostet 1.000 Dollar und ist ab 16. Dezember verfügbar.

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KI-System steuert die Roboter

Beide Geräte laufen mit AI Pilot, dem firmeneigenen KI-System von Ring. Dadurch können Drohne und Rover selbstständig einen Grundriss des Hauses oder Büros erstellen. Nutzer können einstellen, wann die Geräte automatisch Patrouille fahren oder fliegen sollen.

Trotz der praktischen Funktionen könnten die Geräte erneut für Kritik sorgen. Ring stand bereits mehrfach wegen Datenschutzbedenken in der Kritik. Gerade in Österreich und Deutschland gelten strenge Regeln für Überwachungskameras – sie dürfen nur das eigene Grundstück erfassen.