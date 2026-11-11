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Anthropic ist vor allem durch seinen Chatbot Claude bekannt.
Anthropic ist vor allem durch seinen Chatbot Claude bekannt.
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Neue Funktionen von Anthropic

KI-Assistent Claude wird künftig zur Office-Suite

Anthropic baut seinen KI-Assistenten Claude massiv aus: Tabellen, Whiteboards und Meetings-Integration sollen die Arbeit erleichtern.
Von Digital Heute
11.11.2026, 22:48
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Der Chatbot Claude von Anthropic bekommt gleich mehrere neue Funktionen, die ihn fit für den Arbeitsalltag machen sollen. Mit Claude-Whiteboards können Teams in Echtzeit brainstormen, und der KI-Assistent organisiert die Ideen in Flussdiagramme oder Zeitpläne.

Mit Claude Sheets erstellt die KI auf Anfrage Tabellen mit Formeln, Registerkarten und Formatierungen. Noch sind die Funktionen eingeschränkt – maximal 100.000 Zellen pro Blatt sind möglich, auf Mobilgeräten kann man nur lesen. Wer mehr braucht, kann sie als Excel-Datei exportieren.

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Neu ist auch Claude Meetings, das sich in Videokonferenzen einbinden lässt und live Notizen macht, berichtet t3n. Während des Termins beantwortet das Tool Fragen im Chat und liefert nach dem Call fertige To-do-Listen. Vorerst funktioniert das nur mit Google Meet.

Konkurrenz für Office-Riesen

Anthropic tritt damit in direkte Konkurrenz zu Microsoft und Google. Die Ankündigung sorgte an der Börse bereits für Bewegung. Das Unternehmen plant außerdem einen der größten Börsengänge der Geschichte mit einer Bewertung von bis zu 1,4 Billionen Dollar.

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Anthropic-Produktmanager Nicholas Lin räumt allerdings ein, dass Claude Sheets noch "fairly basic" sei. Für komplexe Finanzmodelle seien etablierte Tabellenprogramme besser geeignet.

red, 11.11.2026, 22:48
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