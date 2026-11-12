i Trade Republic ist in Österreich "steuereinfach". Zusätzlich gibt es "Savebacks" bei Kartenzahlungen. Trade Republic Vier Prozent auf Erspartes Trade Republic zahlt vier Milliarden Euro an Zinsen aus Trade Republic feiert vier Milliarden Euro an ausgezahlten Zinsen. In Österreich lockt der Broker Neukunden jetzt mit vier Prozent pro Jahr. Von Rene Findenig 12.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trade Republic meldet sich mit einer Kampfansage an klassische Banken und hat nach eigenen Angaben seit 2023 europaweit mehr als vier Milliarden Euro an Zinsen an seine Kunden ausgezahlt. Zum Anlass bietet der Online-Broker in Österreich einen Aktionszins von vier Prozent pro Jahr. Das Angebot gilt für Guthaben bis zu 20.000 Euro. Der Aktionszins ist bis zum 1. März 2027 für Neukunden verfügbar.

Auf Beträge über 20.000 Euro erhalten Kunden den regulären Zinssatz, der sich am Einlagensatz der Europäischen Zentralbank (EZB) orientiert. Dieser liegt laut Trade Republic derzeit bei 2,5 Prozent pro Jahr. Auch Bestandskunden können von den vier Prozent profitieren: Für jede erfolgreiche Einladung eines neuen Kunden erhalten sie zwei Monate lang den Aktionszins. Insgesamt lassen sich bis zu vier Freunde einladen.

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Zinsen auf nicht investiertes Guthaben

Trade Republic zahlt die Zinsen auf das nicht investierte Guthaben. Ein separates Tagesgeldkonto ist dafür nicht notwendig. Das Geld bleibt laut Unternehmen jederzeit verfügbar und kann weiterhin für Überweisungen, Kartenzahlungen oder Investments genutzt werden. Die Verzinsung muss in der App aktiviert werden. Die Zinsen werden von Partnerbanken gezahlt.

Seit Jänner 2023 gibt Trade Republic nach eigenen Angaben den EZB-Zinssatz an seine Kunden weiter. Inzwischen seien europaweit mehr als vier Milliarden Euro zusammengekommen. "Seit 2023 hat Trade Republic bereits mehr als 4 Milliarden Euro an Zinsen ausgezahlt", sagt Julian Collin, General Manager International Markets bei Trade Republic.

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675 Euro mehr Zinsen bei 35.000 Euro Guthaben?

Trade Republic verweist auf eine Berechnung zur möglichen Zinslücke bei österreichischen Bankkunden.

Demnach liegen durchschnittlich 35.000 Euro auf heimischen Bankkonten. Der durchschnittliche Zinssatz habe 2025 laut Österreichischer Nationalbank (OeNB) lediglich 0,57 Prozent betragen. Bei einer Verzinsung von 2,5 Prozent würden auf denselben Betrag rechnerisch 675 Euro mehr Zinsen pro Jahr anfallen.

Diese Rechnung ist allerdings ein Vergleich mit dem regulären Zinssatz von Trade Republic und keine Garantie für einen dauerhaft gleichbleibenden Ertrag. Der Zinssatz kann sich ändern. Auch das Aktionsangebot ist zeitlich und auf 20.000 Euro begrenzt. "Es lohnt sich also, die Verzinsung des eigenen Ersparten aktiv in die Hand zu nehmen", sagt Oswald Salcher, Country Manager Österreich bei Trade Republic.