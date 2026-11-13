i 120.000 Störungsmeldungen bei Outlook gibt es. IMAGO/Zoonar Nichts geht mehr Microsoft-Störung legt weltweit Dienste lahm Weltweite Störung bei Microsoft: Seit Donnerstag kämpfen Nutzer mit massiven Ausfällen. Auch Behörden und Unternehmen sind betroffen. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 06:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nichts geht mehr bei Microsoft! Seit Donnerstagabend (12. November) sorgt eine massive IT-Panne weltweit für Probleme. Betroffen sind unter anderem der E-Mail-Dienst Outlook, die Kommunikationsplattform Teams und weitere Anwendungen von Microsoft 365. Auch am Freitagmorgen kämpft der US-Technologiekonzern noch mit den Folgen.

Besonders dramatisch: Nicht nur Privatpersonen können teilweise nicht auf ihre E-Mails zugreifen. Auch Unternehmen, Behörden und sogar Geheimdienste sind von der Störung betroffen.

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Über 130.000 Störungsmeldungen bei Outlook

Das Ausmaß der Panne ist gewaltig. Auf der Plattform Downdetector gingen allein in den USA zeitweise rund 130.000 Meldungen zu Problemen mit Outlook ein. Auch bei Teams, Copilot und anderen Microsoft-Diensten häuften sich die Beschwerden. Hunderte Meldungen kommen schon zur frühen Stunde aus Österreich, während bei einigen Nutzern die Dienste wie gewohnt laufen.

Die Schwierigkeiten begannen am Donnerstagabend mitteleuropäischer Zeit und breiteten sich über mehrere Weltregionen aus. Am Freitagmorgen meldeten auch Nutzer im asiatisch-pazifischen Raum erhebliche Einschränkungen.

Besonders betroffen ist Exchange Online, die E-Mail-Infrastruktur hinter Microsoft 365. Nutzer können teilweise weder ihre Postfächer öffnen noch Nachrichten versenden oder empfangen.

Microsoft kämpft seit Stunden gegen Ausfall

Microsoft arbeitet unter Hochdruck an einer Lösung. Doch die Reparatur gestaltet sich schwieriger als zunächst angenommen.

Nach Angaben des Unternehmens sind zahlreiche Server unerwartet ausgefallen. Interne Prozesse hätten die betroffenen Systeme überlastet und damit wichtige Kapazitäten lahmgelegt.

Techniker versuchen nun, ausgefallene Server schrittweise wieder in Betrieb zu nehmen und Datenverkehr auf andere Systeme umzuleiten. Erste Maßnahmen brachten allerdings nicht den erhofften Erfolg.

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Immerhin gibt es erste Fortschritte: Einige Server laufen wieder stabil. Auch die zuvor gestörten Teams-Chats und Besprechungen funktionieren in mehreren Regionen wieder. Bei Outlook bestehen hingegen weiterhin erhebliche Probleme.

Sogar Geheimdienste von Panne betroffen

Besonders weitreichende Folgen hat der Ausfall in Australien. Dort meldeten unter anderem die Bundespolizei und der Geheimdienst technische Schwierigkeiten. Auch Schulen, Gerichte und andere staatliche Einrichtungen konnten teilweise nicht wie gewohnt per E-Mail erreicht werden.

Die australische Regierung aktivierte deshalb eine besondere Vereinbarung mit Microsoft, um eine bevorzugte Wiederherstellung wichtiger Systeme zu ermöglichen.

Auch das US-Repräsentantenhaus meldete Einschränkungen. Selbst Technologieunternehmen wie OpenAI und Anthropic untersuchen Probleme bei der Verbindung ihrer KI-Dienste mit Microsoft-Anwendungen.

War ein Cyberangriff schuld?

Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf einen Hackerangriff. Stattdessen dürfte eine technische Fehlkonfiguration zu den massiven Problemen beigetragen haben. Microsoft untersucht unter anderem, ob Änderungen an der Serverkonfiguration die Störung ausgelöst oder verschärft haben könnten. Eine endgültige Ursache steht noch nicht fest.

Eine verbindliche Prognose für die vollständige Behebung gibt es derzeit nicht. Microsoft hat zwar erste betroffene Systeme wiederhergestellt, warnt aber vor einer schrittweisen Rückkehr zum Normalbetrieb. Wer aktuell Probleme mit Outlook oder Teams hat, muss daher womöglich noch Geduld haben.