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"Putin ist bereit, es zu versuchen", so US-Unterhändler Jared Kushner zu einer möglichen Beteiligung Europas an den Friedensverhandlungen.
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"Er ist bereit"

Diese Putin-Ansage lässt jetzt ganz Europa hoffen

Nach einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin gibt es neue Hoffnung auf eine Beteiligung Europas an den Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs.
Von Newsdesk Heute
13.11.2026, 09:31
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Eine überraschende Aussage sorgt für neue Hoffnung auf Frieden in der Ukraine. "Putin ist bereit, es zu versuchen", erklärte US-Unterhändler Jared Kushner am Donnerstagabend nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Dublin. Gemeint ist eine mögliche Beteiligung Europas an den Friedensverhandlungen.

Bisher hatte der Kreml darauf bestanden, ausschließlich mit den USA und der Ukraine über ein Ende des Kriegs zu verhandeln. Nun könnte sich diese Haltung zumindest teilweise ändern.

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Selenskyj: "Europa wird eine Stimme haben"

Auch Selenskyj zeigte sich nach den Gesprächen zuversichtlich. Die amerikanischen Vermittler hätten Fortschritte bei der Einbindung europäischer Staaten erzielt. Bei der nächsten Verhandlungsrunde solle Europa mit am Tisch sitzen. "Das ist wichtig für uns, denn der Krieg findet in Europa statt", betonte der ukrainische Präsident.

Kushner im Gesräch mit Wolodymyr Selenskyj.
Kushner im Gesräch mit Wolodymyr Selenskyj.
REUTERS

Putin-Berater bremst

Zuvor hatten Kushner und der US-Sondergesandte Steve Witkoff in Moskau mit Putin gesprochen. Die Verhandlungen folgten auf direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi, die unter amerikanischer Vermittlung stattgefunden hatten. Ein erstes greifbares Ergebnis: Die Kriegsparteien kündigten den bisher größten Gefangenenaustausch an.

Doch aus Moskau kommen weiterhin zurückhaltende Signale. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow erklärte, die Europäer müssten zunächst klären, ob sie tatsächlich Frieden wollten oder eine Fortsetzung des Kriegs. Damit hält der Kreml an seiner Darstellung fest, wonach die westliche Unterstützung für die Ukraine den Krieg verlängere.

Jetzt soll es um Waffenruhe gehen

Trotz der unterschiedlichen Positionen hofft Selenskyj auf weitere Fortschritte. Bei den nächsten Verhandlungen sollen eine mögliche Waffenruhe und Schritte zur Deeskalation im Mittelpunkt stehen.

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Ob Putin einer stärkeren europäischen Beteiligung tatsächlich zustimmt, bleibt allerdings offen. Für Selenskyj ist schon die Wiederaufnahme des Friedensprozesses ein wichtiges Signal – und für Europa ein neuer Hoffnungsschimmer nach mehr als viereinhalb Jahren Krieg.

red, 13.11.2026, 09:31
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