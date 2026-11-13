i Der Mann soll sich Krokodile gehalten haben. iStock (ozgurcankaya) Prunk auf Staatskosten? Krokodil im Gold-Palast – Korruptions-Alarm in Kiew Ein Luxus-Penthouse mit lebendem Krokodil sorgt in der Ukraine für Aufregung. Im Hintergrund stehen Ermittlungen wegen möglicher Veruntreuung. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 08:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Goldverzierte Wände, mächtige Marmorsäulen, ein eigener Pool und ein lebendes Krokodil im Terrarium: Bilder aus einem Luxus-Penthouse sorgen derzeit in der Ukraine für einen handfesten Wirbel. Denn die prunkvolle Wohnung wird mit einem Unternehmer in Verbindung gebracht, dessen Name bei Ermittlungen rund um mutmaßlich veruntreute Staatsgelder auftaucht.

Im Mittelpunkt steht der Geschäftsmann Wladyslaw Sokolow aus Dnipro. Unternehmen, die ihm zugerechnet werden, sollen an Bauprojekten zum Schutz ukrainischer Energieanlagen beteiligt gewesen sein. Nun wird untersucht, ob bei der Vergabe und Abwicklung öffentlicher Aufträge Geld veruntreut wurde.

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Luxus-Penthouse mit eigenem Krokodil

Ins Rollen brachte die Aufregung der ukrainische Aktivist Serhij Sternenko. Er veröffentlichte am 9. November Fotos, die angeblich im Zusammenhang mit Hausdurchsuchungen entstanden sein sollen.

Zu sehen sind prunkvolle Räume mit goldfarbenen Verzierungen, Marmorsäulen und einem Hallenbad. Besonders ungewöhnlich: In einem Terrarium lebt ein echtes Krokodil. Auch Bilder eines Rolls-Royce machten im Internet die Runde.

Die Aufnahmen verbreiteten sich rasch. Allerdings ist nicht zweifelsfrei geklärt, ob sämtliche Fotos und Videos tatsächlich bei den aktuellen Durchsuchungen entstanden sind.

Millionen für Schutz von Energieanlagen

Hinter den Ermittlungen steckt ein brisanter Verdacht. In der Region Kiew wurden öffentliche Aufträge für Schutzbauten vergeben, die wichtige Energieanlagen vor russischen Angriffen bewahren sollen. Bei den Ermittlungen geht es unter anderem um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei Bauprojekten und Lieferungen. Auch der Bau von Schutzräumen für Schulen steht im Fokus.

Der Fall ist besonders heikel, weil die ukrainische Energieversorgung durch russische Angriffe immer wieder schwer beschädigt wird. Schutzanlagen sind daher für die Bevölkerung von großer Bedeutung.

Ob das luxuriöse Penthouse mit möglicherweise veruntreutem Geld finanziert wurde, ist bisher nicht nachgewiesen.

Unternehmer wehrt sich gegen Vorwürfe

Sokolow selbst bestreitet die Anschuldigungen. In einer öffentlichen Stellungnahme erklärte er, die Luxuswohnung bereits 2009 gekauft zu haben.

Außerdem behauptet der Geschäftsmann, seine Unternehmen hätten zahlreiche Schutzanlagen errichtet, ohne dafür vollständig bezahlt worden zu sein. Er spricht von offenen Forderungen in Millionenhöhe und sieht sich zu Unrecht beschuldigt.

Auch zum ungewöhnlichen Haustier äußerte er sich. Das Krokodil habe er nach eigenen Angaben legal um 2.500 US-Dollar im Zoo von Odessa gekauft.

Zoo widerspricht Krokodil-Geschichte

Doch ausgerechnet diese Erklärung sorgt jetzt für neuen Wirbel. Ukrainische Journalisten fragten beim Zoo von Odessa nach. Dort widersprach man der Darstellung des Unternehmers. Nach Angaben des Zoos wurden in den vergangenen 15 bis 16 Jahren keine Krokodile verkauft oder abgegeben. Woher das Tier tatsächlich stammt, bleibt damit offen.

Während die Ermittlungen rund um die öffentlichen Bauaufträge weiterlaufen, ist zumindest eines klar: Das Krokodil im Luxus-Penthouse hat den ukrainischen Unternehmer über Nacht landesweit bekannt gemacht.