i Journalist Julian Reichelt steht unter Schock. imago/Screenshot X Julian Reichelt unter Schock "Antifa-Trick" – Auto von Ex-BILD-Chef abgefackelt Schock für den deutschen Journalisten Julian Reichelt (46): In der Nacht auf Freitag wurde sein Familienauto in Berlin offenbar gezielt angezündet. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 09:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Berlin-Charlottenburg ist es in der Nacht auf Freitag (13. November) zu einem mutmaßlichen Brandanschlag auf das Auto von Julian Reichelt gekommen. Der Ex-"BILD"-Chef und heutige Chefredakteur des deutschen Nachrichtenportals "Nius" berichtete am Freitagmorgen selbst über den Vorfall.

Er erfuhr davon auf WhatsApp

Gegen 3 Uhr früh soll sein Familienwagen in Flammen aufgegangen sein. Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Von dem Feuer erfuhr Reichelt offenbar durch einen Nachbarn, der ihm eine WhatsApp-Nachricht schickte und fragte, ob er ein Auto benötige. Als der Journalist aus dem Fenster blickte, sah er seinen ausgebrannten Wagen.

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"Klassischer Antifa-Trick"

Reichelt zeigte sich erschüttert. "Wenn man so aufwacht, ist man einfach unter Schock", erklärte er in einer Livesendung seines Nachrichtenportals. Es sei "der klassische Antifa-Trick" angewendet worden: "Brandbeschleuniger auf den Reifen", so der "Nius"-Chef.

Für den ehemaligen "Bild"-Chefredakteur steht fest, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. "Es ist vollkommen klar, dass dies ein gezielter Anschlag war", sagte der 46-Jährige. Seiner Einschätzung nach hätten die Täter zuvor ausgespäht, welches Fahrzeug ihm gehöre und wo er es gewöhnlich abstelle.

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Täter noch auf der Flucht?

Der mutmaßliche Brandstifter war nach Reichelts Angaben am Freitagmorgen noch nicht gefasst. Ob tatsächlich politische Motive hinter der Tat stecken, ist derzeit ungeklärt. Eine offizielle Bestätigung der Brandursache oder eines politischen Hintergrunds durch die Polizei lag zunächst nicht vor. Reichelt selbst ist überzeugt, dass der mutmaßliche Anschlag mit seiner journalistischen Tätigkeit zusammenhängt.