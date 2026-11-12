i Nvidia-Chef Jensen Huang ist zurückgetreten, die Börse reagierte prompt. Reuters Nach Affären-Skandal Nvidia-Beben! Chef-Rücktritt lässt Aktie abstürzen Seine Affäre mit einer mutmaßlichen Spionin führte zum Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang. Die Aktie des KI-Giganten stürzte daraufhin ab. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 16:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm beim US-Chip-Giganten Nvidia! Nach seinen Affären mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und einer unterstellten Führungskraft des Unternehmens musste Konzernchef Jensen Huang den Hut nehmen. Der Mitgründer des KI-Riesen trat am Donnerstag zurück.

Dies führte zu einem regelrechten Börsencrash. Zum Start des US-Handels war die Aktie um rund 13 Prozent abgestürzt, danach folgte sogar ein zwischenzeitlicher Rückgang von 14 Prozent. Der Kurs lag zuletzt bei 161,53 Dollar, was ein Minus von 7,03 Prozent bedeutet, berichtet "Bild".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Anleger zittern

Auch andere Technologieaktien wurden von dem Rücktritts-Hammer beeinflusst. So verlor Nasdaq vorübergehend 1,5 Prozent. Minus 0,7 Prozent waren es bei S‑&P 500. Erst vor Kurzem hatte die Nvidia-Aktie noch um 2,9 Prozent zugelegt.

Unter Huangs Führung wurde Nvidia von einem Grafikkartenhersteller zu einem der wichtigsten Chip-Lieferanten für künstliche Intelligenz. Zwischenzeitlich betrug der Börsenwert des Unternehmens über fünf Billionen Dollar. Durch den Rücktritt des Mitgründers musste die Aktie Verluste hinnehmen.

Der Konzern soll nun von Finanzchefin Colette Kress geleitet werden. Ob sie diesen Posten dauerhaft übernehmen wird, bleibt offen. Seitens der Anleger wird befürchtet, dass das Wachstum von Nvidia durch den Führungswechsel gebremst werden könnte.

Börsenanalystin beruhigt

Der Konzern gilt als einer der wichtigsten Motoren des weltweiten KI-Booms. Laut der Swissquote-Börsenanalystin, Ipek Ozkardeskaya, würden die technologischen Vorteile von Nvidia durch den Abgang von Huang nicht in Gefahr sein. Wie hoch der Umsatz-Verlust ausfallen werde, könne nicht seriös beziffert werden.

Vorteile wie leistungsfähige Chips, Software und Netzwerktechnik würden mit dem Rücktritt des langjährigen Chefs allerdings nicht verschwinden.

Die Bilder des Tages i ?

Huang entschuldigte sich

Die Spionagevorwürfe um die Affäre von Huang wurden seitens Chinas zurückgewiesen. Der nunmehrige Ex-Nvidia-Chef hatte seine außereheliche Beziehung bereits eingeräumt und sich bei seiner Familie entschuldigt. "Ich war meiner Frau untreu. Meine Handlungen haben sie und unsere Kinder verletzt. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe", erklärte der 63-Jährige.

Der Nvidia-Verwaltungsrat leitete bereits eine Untersuchung ein. Hinweise darauf, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit der USA gefährdet wurden, gab es laut Unternehmen zunächst nicht.