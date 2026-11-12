i Finanzchefin Colette Kress übernimmt interimistisch die Führung von Nvidia. REUTERS Interimistische Führung Nach Huang-Rücktritt – sie ist neue Chefin bei Nvidia Nach einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin tritt Nvidia-CEO Huang zurück. Finanzchefin Colette Kress übernimmt interimistisch. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Verwaltungsrat von Nvidia hat den sofortigen Rücktritt von Gründer Jensen Huang als Präsident, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats bestätigt. Colette Kress übernimmt interimistisch die Leitung des Konzerns. Sie bleibt dabei weiterhin Executive Vice President und CFO, bis eine endgültige Nachfolge feststeht. Laut Nvidia werden sowohl interne als auch externe Kandidaten geprüft.

Kress ist seit September 2013 bei Nvidia tätig und hatte dort bisher die Rolle als Executive Vice President und CFO inne. Sie hat laut Unternehmen maßgeblich zur Entwicklung und zum Wachstum von Nvidia beigetragen. Vor ihrem Wechsel zu Nvidia war sie fast 25 Jahre lang in verschiedenen Finanzpositionen bei Technologiefirmen wie Cisco und Microsoft beschäftigt.

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Vertrauen in die neue Chefin ist groß

Wie 20 Minuten berichtet, hat der Verwaltungsrat zeitgleich Harvey C. Jones erstmals zum Vorsitzenden des Gremiums ernannt. Jones bringt über 30 Jahre Erfahrung als Unternehmer, Technologie-Manager und Investor mit. Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem die Leitung des Softwareunternehmens Synopsys.

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Jensen Huang gesteht Beziehung zu mutmaßlicher Spionin

Jones betont, dass Kress ein tiefes Verständnis für das Geschäft, die Kunden und die Abläufe bei Nvidia mitbringt. Sie werde von einem erfahrenen Führungsteam unterstützt. Der Verwaltungsrat vertraut auf Kress und das Managementteam und rechnet nicht mit Störungen im laufenden Betrieb oder bei Verpflichtungen gegenüber Kunden.

Dank und Anerkennung für Jensen Huang

Kress selbst sagt: "Wir werden die Arbeit weiter vorantreiben, die Nvidia zu einem führenden Unternehmen im Bereich Accelerated Computing und KI gemacht hat, und die vor uns liegenden Chancen nutzen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, unseren Kunden, Partnern, Entwicklern und Aktionären zu dienen."

Der Verwaltungsrat und das Unternehmen bedanken sich zudem ausdrücklich bei Jensen Huang für seine enormen Verdienste um Nvidia und die gesamte Branche. Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 ist weiterhin für den 17. November geplant.