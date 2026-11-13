i Kroatische Polizisten sollen 53 Menschen misshandelt und nach Bosnien zurückgedrängt haben. SOS Balkanroute Blut, Knochenbrüche Balkanroute: Maskierte prügeln Flüchtlinge zurück Schwere Gewaltvorwürfe an der EU-Grenze: Kroatische Polizisten sollen 53 Menschen misshandelt und nach Bosnien zurückgedrängt haben. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Vorwürfe gegen die kroatische Polizei: Am 11. November sollen rund 53 Menschen an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina brutal misshandelt und anschließend über die Grenze zurückgedrängt worden sein. Das berichtet die österreichische Hilfsorganisation SOS Balkanroute unter Berufung auf Aussagen der Betroffenen.

Demnach sollen rund 15 maskierte kroatische Polizisten auf die Menschen eingeschlagen haben. Unter den Betroffenen befanden sich auch drei Frauen und zwei Minderjährige. Die Menschen stammen aus Bangladesch, dem Sudan, Pakistan, Indien und Nepal.

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Die Hilfsorganisation spricht von einem der brutalsten Fälle von Grenzgewalt, die sie in den vergangenen Monaten dokumentiert hat.

Knochenbrüche und schwere Kopfverletzungen

Ein mobiles Versorgungsteam, das SOS Balkanroute gemeinsam mit dem Roten Kreuz betreibt, traf nach dem Vorfall insgesamt 40 Betroffene an. Sie hielten sich in sechs voneinander getrennten Gruppen in den bosnischen Grenzorten Tržac, Crnaja und Šturlić auf.

Die Verletzungen waren laut der Organisation teilweise schwer. Fünf Menschen mussten mit Arm- und Beinbrüchen sowie Kopfverletzungen von der Rettung abtransportiert werden.

Weitere zwölf Personen, darunter neun Verletzte, brachte SOS Balkanroute mit Taxis ins Flüchtlingscamp Lipa. Die Kosten dafür übernahm die Hilfsorganisation selbst. Nach eigenen Angaben darf sie Geflüchtete nicht eigenständig transportieren.

Weil nicht alle Verletzten ins Camp gebracht werden konnten, rückte auf Bitte der Organisation auch die deutsche Hilfsorganisation Medical Solidarity International aus, um weitere Betroffene medizinisch zu versorgen.

Zwei Menschen spuckten Blut

Auch am Mittwochabend, dem 12. November, war die Situation für einige Betroffene dramatisch. Zwei Menschen klagten im Camp über starke Schmerzen und spuckten Blut. Gemeinsam mit SOS Balkanroute und Medical Solidarity International wurden sie in eine Notfallambulanz gebracht.

SOS Balkanroute kritisiert, dass die medizinische Versorgung nach solchen Vorfällen nicht ausreichend sichergestellt sei. Allein im vergangenen Sommer habe die Organisation in drei Fällen massiv Druck machen müssen, damit überhaupt Rettungskräfte ausrückten.

"Diese Gewalt ist systematisch"

Für SOS-Balkanroute-Gründer Petar Rosandić ist der aktuelle Vorfall kein Einzelfall. "Das ist kein Einzelfall und kein Ausrutscher einzelner Beamter. Diese Gewalt an der EU-Außengrenze ist systematisch, sie passiert seit Jahren, und sie wird immer hemmungsloser", kritisiert Rosandić.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders erschüttert zeigt er sich über die Schilderungen der Betroffenen: "Maskierte Polizisten prügeln auf Menschen ein, darunter Frauen und Minderjährige, und jagen sie im November ohne Schuhe über die Grenze. Wer so etwas tut, hat jedes Maß verloren."

Die Organisation berichtet, dass ihr mobiles Team nahezu täglich mit Zurückweisungen an der Grenze, sogenannten Pushbacks, und den Folgen von Gewalt konfrontiert sei.