i Die AfD wird ihren Kandidaten am Samstag vorstellen. IMAGO/dts Nachrichtenagentur Bundespräsidenten-Wahl Fußballweltmeister soll für AfD ins Rennen gehen Die AfD plant offenbar eine Überraschung bei der deutschen Präsidentenwahl: Fußballweltmeister Thomas Berthold soll für die Partei ins Rennen gehen. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 15:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 30. Jänner wählt Deutschland einen neuen Bundespräsidenten. Damit neigt sich die Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier dem Ende zu. Die Unionsfraktion hat sich bereits für die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner ausgesprochen. Ihre Kandidatur wird von SPD und Grünen mitgetragen.

Unklar war, wen die AfD ins Rennen schicken wird. Nun ist allerdings ein Name durchgesickert. Wie die "Bild" berichtet, wollen die Blauen wohl einen ehemaligen Fußballweltmeister nominieren.

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Vorstellung am Samstag

Bei ihm soll es sich um Thomas Berthold handeln. Offiziell hat die Partei den 62-Jährigen jedoch noch nicht als Kandidaten bestätigt. Am Samstag soll er auf einer Klausurtagung in Berlin von 30 AfD-Bundes- und Landespolitikern vorgestellt werden.

Thomas Berthold sprach auf einer "Querdenker"-Demo. imago images/Future Image

Eine realistische Chance auf das Amt dürfte Berthold aber nicht haben, da sich die Union, SPD und Grünen wohl bereits auf Aigner verständigt haben. Der letzte Kandidat der AfD für dieses Amt war der Ökonom und Publizist Max Otte.

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Rede auf "Querdenker"-Demo

Berthold spielte als Innenverteidiger und wurde 1990 mit der Deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Insgesamt lief der 62-Jährige 62 Mal für das DFB-Team auf. In der deutschen Bundesliga kam er auf 381 Einsätze. Dabei spielte Berthold unter anderem für Eintracht Frankfurt, Bayern München und den VfB Stuttgart.

Auch politisch war der Ex-Fußballer bereits in Erscheinung getreten. So sprach er etwa im Jahr 2020 auf einer "Querdenker"-Demo.