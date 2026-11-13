i Hinter dem Milliarden-Diebstahl bei Binance sollen nordkoreanische Hacker stecken. REUTERS Mega-Coup gegen Krypto-Hacker 1 Milliarde Euro! USA schnappen Krypto-Beute Nordkoreanische Hacker sollen bei Binance Kryptowährungen um Milliarden erbeutet haben. Jetzt gelang US-Ermittlern ein gewaltiger Schlag. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gigantischer Krypto-Diebstahl erschüttert die Finanzwelt! Hacker sollen am 29. Oktober bei der Handelsplattform Binance digitale Währungen im Wert von mehr als 5,1 Milliarden Euro gestohlen haben. Hinter der Attacke vermuten US-Ermittler Hacker mit Verbindungen zum nordkoreanischen Militär.

Jetzt schlagen die amerikanischen Behörden zurück: Kryptowährungen im Wert von rund einer Milliarde Euro wurden auf gerichtliche Anordnung beschlagnahmt beziehungsweise gesichert. Das teilte das US-Justizministerium am Donnerstag mit.

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Milliarden-Beute teilweise eingefroren

Die Dimension des Angriffs ist gewaltig. Gemeinsam mit Unternehmen aus der Privatwirtschaft gelang es den US-Behörden, bereits digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 2,3 Milliarden Euro einzufrieren, das berichtet CNBC.

Das FBI macht eine Hackergruppe verantwortlich, die unter dem Namen "TraderTraitor" bekannt ist. Die Ermittler ordnen sie dem nordkoreanischen Militär zu.

Doch ein großer Teil der Beute ist weiterhin nicht gesichert. Die Hacker sollen versuchen, das gestohlene Geld über verschiedene Kryptowährungsplattformen zu verschleiern. Die Ermittlungen laufen.

Gefälschte Videokonferenzen als Falle

Parallel dazu gingen die Behörden gegen eine weitere gefährliche Betrugsmasche vor. Unter dem Namen "FaceStealer" sollen Kriminelle innerhalb von 18 Monaten Kryptowährungen im Wert von mehr als 340 Millionen Euro erbeutet haben.

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Dabei nutzen die Täter künstliche Intelligenz, um täuschend echte Videokonferenzen vorzutäuschen. Mit gestohlenen Benutzerkonten und manipulierten Aufnahmen geben sie sich als Bekannte oder Geschäftspartner ihrer Opfer aus.

Während des Gesprächs behaupten die Betrüger plötzlich, es gebe ein technisches Problem. Um dieses zu beheben, sollen die Opfer eine angebliche Lösung installieren.

In Wahrheit handelt es sich um Schadsoftware. Damit übernehmen die Hacker den Computer, greifen auf Nachrichten zu und stehlen Kryptowährungen. Anschließend nehmen sie auch die Kontakte ihrer Opfer ins Visier.

Besonders gefährdet sind Menschen, die beruflich mit Kryptowährungen und digitalen Finanzdiensten zu tun haben.

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FBI warnt vor raffinierter Betrugsmasche

Patrick Grandy vom FBI in Los Angeles warnt laut CNBC, dass selbst technisch versierte und sicherheitsbewusste Menschen auf die Masche hereinfallen können.

Die Täter nutzen gezielt das Vertrauen in bekannte Videokonferenzprogramme und persönliche Kontakte aus. Besonders tückisch: Zwischen dem ersten Angriff und dem eigentlichen Diebstahl können Monate oder sogar mehr als ein Jahr liegen.

Das US-Justizministerium wirft Nordkorea vor, mit den gestohlenen Kryptowährungen sein Regime und illegale Waffenprogramme zu finanzieren.

Die amerikanischen Behörden kündigen an, weiter gegen die Hacker vorzugehen und möglichst viel von der gestohlenen Beute zurückzuholen.