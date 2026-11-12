i Ab 15. November gilt in Kroatien wieder die Winterausrüstungspflicht – wer die Vorschriften missachtet, riskiert eine Strafe. iStock/Patrick Daxenbichler Saftige Strafen drohen Jetzt kommen neue Regeln für Autofahrer in Kroatien Ab 15. November gelten in Kroatien strenge Winterregeln. Wer ohne passende Ausrüstung unterwegs ist, riskiert 130 Euro Strafe. Von Heute Life 12.11.2026, 12:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer im Winter mit dem Auto nach Kroatien fährt, sollte jetzt genau hinschauen. Denn ab 15. November gelten auf kroatischen Straßen wieder strenge Vorschriften für die Winterausrüstung. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer saftigen Geldstrafe rechnen. Besonders tückisch: Auf bestimmten Straßen gilt die Pflicht unabhängig davon, ob Schnee liegt oder die Sonne scheint.

Winterpflicht bis Mitte April

Die Winterausrüstungspflicht gilt in Kroatien von 15. November bis einschließlich 15. April. Betroffen sind vor allem ausgewiesene Hauptverkehrsstraßen und sogenannte Winterstrecken. Dazu zählen auch Teile der Autobahn A1 in Richtung Süden.

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Dort müssen Autofahrer die vorgeschriebene Winterausrüstung während des gesamten Zeitraums an Bord beziehungsweise am Fahrzeug haben – selbst bei trockener Fahrbahn und milden Temperaturen. Auf anderen Straßen greift die Pflicht, sobald winterliche Verhältnisse wie Schnee, Eis oder Schneematsch herrschen.

Für Pkw und andere Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen gibt es zwei Möglichkeiten, die Vorschriften zu erfüllen.

Diese Reifen sind erlaubt: Vier Winterreifen: Sie müssen eine entsprechende M+S-Kennzeichnung oder das Schneeflockensymbol tragen.

Sie müssen eine entsprechende M+S-Kennzeichnung oder das Schneeflockensymbol tragen. Sommerreifen mit Schneeketten: Erlaubt sind auch vier Sommerreifen mit mindestens vier Millimetern Profiltiefe. Zusätzlich müssen passende Schneeketten mitgeführt werden.

Wichtig: Bei winterlichen Straßenverhältnissen müssen die Schneeketten auf den Antriebsrädern montiert werden. Gerade in höher gelegenen Regionen wie Lika oder Gorski Kotar können die Behörden die Verwendung von Schneeketten zusätzlich vorschreiben.

Strafe droht

Wer ohne die vorgeschriebene Winterausrüstung erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von rund 130 Euro rechnen. Auch Schnee und Eis, die nicht vom Fahrzeug entfernt wurden, können eine Strafe in dieser Höhe nach sich ziehen.

Damit nicht genug: Die Polizei kann einem nicht ausreichend ausgerüsteten Fahrzeug die Weiterfahrt untersagen. Erst wenn die vorgeschriebene Ausrüstung vorhanden ist, darf die Fahrt weitergehen.

Advent in Kroatien i ?

Wer sich über eine behördliche Anordnung hinwegsetzt oder trotz einer Straßensperre weiterfährt, muss noch deutlich tiefer in die Tasche greifen. In solchen Fällen drohen Geldstrafen zwischen 390 und 920 Euro.

Achtung: Spikereifen sind verboten

Eine weitere Besonderheit sollten österreichische Autofahrer kennen: Spikereifen sind in Kroatien grundsätzlich verboten. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte daher vor der Abfahrt nicht nur die Bereifung, sondern auch die vorgeschriebenen Schneeketten kontrollieren.