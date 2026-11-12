i 280.000 Quadratmeter Weihnachtszauber: In der rumänischen Stadt Craiova erstreckt sich Europas größter Weihnachtsmarkt. iStock/ dani3315 Die Stadt kennt kaum wer Hier findet Europas größter Weihnachtsmarkt statt Mehr als zwei Millionen Besucher, 280.000 Quadratmeter Lichterglanz: Europas größter Weihnachtsmarkt überrascht in Rumänien. Von Heute Life 12.11.2026, 09:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer an Europas größte Weihnachtsmärkte denkt, hat meist Wien, München oder Nürnberg im Kopf. Doch der Rekordhalter liegt ganz woanders: in Rumänien. In der Stadt Craiova verwandelt sich die Innenstadt jedes Jahr in eine riesige Weihnachtswelt. Auf rund 280.000 Quadratmetern warten Lichter, Fahrgeschäfte, Kulinarik und spektakuläre Attraktionen. Ein Winterziel, das auch für Reisende aus Österreich noch als Geheimtipp gilt.

280.000 Quadratmeter Weihnachtszauber

Craiova liegt im Süden Rumäniens in der historischen Region Kleine Walachei. Mit ihrem Weihnachtsmarkt spielt die Stadt längst in einer eigenen Liga. Verteilt auf sechs Plätze und mehrere zentrale Straßen entsteht eine weihnachtliche Erlebniswelt, die in Europa ihresgleichen sucht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Markt erstreckt sich unter anderem über den Mihai-Viteazul-Platz, den Frații-Buzești-Platz, den William-Shakespeare-Platz sowie den English Park. Aufwendige Lichtinstallationen, riesige Weihnachtsfiguren und festlich geschmückte Themenbereiche verbinden die einzelnen Schauplätze miteinander.

Auch international sorgt Craiova für Aufmerksamkeit: 2025 kürte die Tourismusplattform "European Best Destinations" den Markt zum besten Weihnachtsmarkt Europas.

Fliegender Weihnachtsmann und ein Dorf voller Magie

Mehr als 90 Händler sorgen für kulinarische Vielfalt. Neben traditionellen rumänischen Spezialitäten gibt es griechische und libanesische Köstlichkeiten. Lebkuchen, Waffeln, Kuchen und Glühwein dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. Dazu kommen handgefertigte Souvenirs und Geschenkideen.

Für große Augen sorgen die spektakulären Attraktionen. Besonders auffällig ist der sogenannte fliegende Schlitten des Weihnachtsmanns, der als höchster seiner Art in Osteuropa gilt.

Ein weiteres Highlight ist das "Dorf des Weihnachtsmanns", das sich auf fast 5.000 Quadratmetern erstreckt. Eine große Eislaufbahn, ein Riesenrad und nostalgische Karussells machen den Markt zu weit mehr als einem klassischen Bummel zwischen Punschständen.

2026 wird das Land der Elfen zum Motto

Jedes Jahr bekommt der XXL-Weihnachtsmarkt ein neues Thema. 2024 stand "Die Schöne und das Biest" im Mittelpunkt, 2025 war "Der Nussknacker" das Motto.

Für die Saison 2026 lautet das Thema "Das Land der Elfen". Die Innenstadt soll sich dafür in eine fantasievolle Märchenwelt verwandeln. Besucher dürfen sich auf neue Dekorationen und aufwendige Lichtinstallationen freuen.