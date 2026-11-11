i Ab März 2027 wird die Kroatien-Maut elektronisch abgerechnet – wer sein Kennzeichen nicht rechtzeitig registriert, riskiert eine Strafe. iStock/BitsAndSplits Neue Mautregeln Kroatien-Urlaub: Neue Mautfalle kostet über 700 Euro Ab März 2027 gelten auf Kroatiens Autobahnen neue Mautregeln. Wer sein Kennzeichen nicht rechtzeitig registriert, muss tief in die Tasche greifen. Von Heute Life 11.11.2026, 16:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ab März 2027 müssen sich Autofahrer auf dem Weg in den Kroatien-Urlaub auf eine große Änderung einstellen. Das beliebte Urlaubsland schafft sein bisheriges Mautsystem ab und setzt künftig auf eine elektronische Abrechnung. Wer dabei eine wichtige Vorschrift übersieht, muss tief in die Tasche greifen: Im schlimmsten Fall drohen mehr als 700 Euro an zusätzlichen Kosten.

Keine Tickets, keine Kassen: So funktioniert die neue Maut

Mit 1. März 2027 soll das neue elektronische Mautsystem Crolibertas auf Kroatiens Autobahnen starten. Das bedeutet: An den bisherigen Mautstationen müssen Lenker künftig weder ein Ticket ziehen noch bei der Ausfahrt beim Kassier bezahlen.

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Stattdessen erfassen Kameras und Antennen an den Autobahnportalen die Fahrzeuge. Die Maut wird automatisch berechnet. Bezahlt wird weiterhin abhängig von der zurückgelegten Strecke und der jeweiligen Fahrzeugkategorie.

Das System soll im gesamten kroatischen Autobahnnetz gelten. Betroffen sind damit auch Strecken der Hrvatske autoceste sowie der Konzessionäre Bina-Istra und Autocesta Zagreb-Macelj.

Kennzeichen anmelden oder ENC-Gerät verwenden

Für Autofahrer gibt es künftig zwei Möglichkeiten: Sie können ihr Fahrzeug über die automatische Kennzeichenerkennung abrechnen lassen oder ein sogenanntes ENC-Gerät verwenden.

Wer sich für die Kennzeichenerkennung entscheidet, muss sein Kennzeichen allerdings vor der ersten Autobahnfahrt im System registrieren. Außerdem ist ein gültiges Zahlungsmittel zu hinterlegen. Die Anmeldung soll online, über eine App oder bei autorisierten Verkaufsstellen möglich sein.

Auch Urlauber aus Österreich sind von der neuen Regelung betroffen. Wer bereits ein ENC-Gerät besitzt, soll dieses grundsätzlich weiterverwenden können. Für schwere Fahrzeuge ist ein solches Gerät künftig verpflichtend.

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Über 700 Euro Strafe

Besonders brisant sind die vorgesehenen Sanktionen. Wer ohne ordnungsgemäße Registrierung beziehungsweise ohne gültige Einbindung in das Mautsystem auf die Autobahn fährt, muss neben der regulären Maut einen gesetzlichen Zuschlag von 120 Euro bezahlen.

Doch damit nicht genug: Für private Fahrzeuglenker sieht das Gesetz zusätzlich eine Geldstrafe zwischen 300 und 600 Euro vor. Kommen der höchste Strafbetrag, der Zuschlag und die eigentliche Maut zusammen, können sich die Kosten auf mehr als 720 Euro summieren.

Verschmutztes Kennzeichen wird teuer

Autofahrer sollten zudem darauf achten, dass ihre Kennzeichen gut lesbar sind. Sind diese nicht ausreichend erkennbar, drohen ebenfalls Geldstrafen von 300 bis 600 Euro. Eine Ausnahme ist allerdings vorgesehen, wenn die Lesbarkeit aus objektiven Gründen nicht sichergestellt werden kann.

Für die technische Umsetzung sind insgesamt 212 Mautportale mit Kameras, Antennen und weiterer Ausrüstung geplant.