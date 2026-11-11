Risk Map 2027: Diese Reiseländer sind jetzt gefährlich

Krieg, Terror, politische Unruhen und Naturkatastrophen: Wer eine Reise plant, sollte nicht nur auf schöne Strände und günstige Hotels achten. Auch die Sicherheitslage am Urlaubsort spielt eine entscheidende Rolle. Die neue Risk Map für 2027 zeigt nun, in welchen Ländern die Gefahr deutlich gestiegen ist. Und dabei gibt es einige Überraschungen.
Erstellt wird die jährlich aktualisierte Karte vom Krisen- und Reisesicherheitsspezialisten Safeture gemeinsam mit Riskline. Bewertet werden die Länder in fünf Sicherheitsstufen – von vernachlässigbarem bis zu kritischem Risiko.
Besonders dramatisch ist die Entwicklung im Nahen Osten. Gleich vier Golfstaaten sind innerhalb eines Jahres um zwei Risikostufen nach oben gerutscht: Bahrain, Kuwait, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate gelten nun als Länder mit hohem Sicherheitsrisiko.
Auch Saudi-Arabien und Jordanien wurden schlechter bewertet. Beide Länder stiegen von mittlerem auf hohes Risiko. Im Oman verschlechterte sich die Einstufung von geringem auf mittleres Risiko.
"Die diesjährige Risk Map zeigt, wie schnell sich die Sicherheitslage verändern kann", erklärt Marcel Brandt, Chief Sales Officer von Safeture. Mehrere Golfstaaten, die von Unternehmen lange als stabile Wirtschaftsstandorte betrachtet wurden, hätten sich innerhalb eines Jahres deutlich verschlechtert.
Auch mitten in Europa gibt es Veränderungen. Deutschland, Finnland und Zypern sind nicht mehr in der niedrigsten Risikokategorie zu finden. Sie wurden von "vernachlässigbarem" auf "geringes Risiko" zurückgestuft.
Für Deutschland nennen die Analysten mehrere Gründe: die zunehmende politische Polarisierung, den wachsenden Zuspruch für die AfD sowie anhaltende Bedrohungen durch rechtsextremistische, islamistische und linksextremistische Gruppierungen.
Für Reisende bedeutet das allerdings keine akute Reisewarnung. "Geringes Risiko" ist weiterhin die zweitsicherste Kategorie der fünfstufigen Bewertung - in der sich auch Österreich befindet.
Auch für Frankreich lautet die Einstufung weiterhin "geringes Risiko". Allerdings warnen die Experten vor möglichen neuen Spannungen. "Nach den Unruhen im Oktober 2026 könnte die Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027 weitere Unruhen schüren." Der bevorstehende Abgang von Präsident Emmanuel Macron und die zunehmende politische Polarisierung könnten Proteste und Streiks auslösen. Betroffen wären möglicherweise auch Innenstädte und der öffentliche Verkehr.
Die höchste Sicherheitsstufe "kritisches Risiko" gilt 2027 in insgesamt 17 Ländern beziehungsweise Gebieten.
Besonders alarmierend ist die Entwicklung im Iran und im Südsudan. Beide Länder wurden in die höchste Risikokategorie hochgestuft. In weiteren Staaten gibt es zumindest einzelne Regionen mit kritischem Risiko. Dazu zählen unter anderem Grenzgebiete in der Ukraine, Thailand, Kambodscha, Äthiopien und Kenia.
Es gibt aber auch positive Nachrichten. In sechs Ländern hat sich die Sicherheitslage laut Risk Map verbessert. Bangladesch, Kamerun, Mosambik und Nepal wurden von hohem auf mittleres Risiko herabgestuft. El Salvador und die Malediven schafften sogar den Sprung von mittlerem auf geringes Risiko.
Am anderen Ende der Skala stehen jene Reiseziele, die weiterhin als besonders sicher gelten. In diesen Ländern wird das Sicherheitsrisiko als vernachlässigbar eingestuft.
Die Risk Map zeigt jedoch, dass sich die Sicherheitslage innerhalb weniger Monate massiv verändern kann. Wer 2027 eine Fernreise plant, sollte deshalb nicht nur die politische Situation im Zielland, sondern auch regionale Risiken und mögliche Grenzkonflikte im Blick behalten.