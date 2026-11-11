i Mit seiner traumhaften Bergkulisse rund um den Hochkönig, idyllischen Gassen und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten ist Maria Alm ein echtes Urlaubsparadies. iStock/auerimages Reise-Tipps für 2027 Diese 10 Orte in Österreich solltest du mal besuchen Glasklare Seen, malerische Gassen und traumhafte Bergkulissen: Österreich hat einiges zu bieten. Diese zehn Orte stechen besonders hervor. Von Heute Life 11.11.2026, 17:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Warum in die Ferne schweifen, wenn das nächste Urlaubsparadies direkt vor der Haustür liegt? Ob glitzernde Bergseen, verwinkelte Altstadtgassen oder ein gutes Glas Wein mit Aussicht: Österreich steckt voller Überraschungen. Das Freizeitmagazin "1000things" hat jetzt die zehn Orte gekürt, die 2027 unbedingt auf deine Ausflugsliste gehören.

1. Maria Alm (Salzburg)

Berge wie aus dem Bilderbuch und mittendrin ein Dorf, das sofort Urlaubsgefühle weckt: Maria Alm am Hochkönig holt sich Platz eins. Besonders beeindruckend ist der 84 Meter hohe Kirchturm, der höchste Salzburgs. Im Sommer locken Wanderwege und Mountainbike-Strecken, im Winter verschneite Skipisten. Wer Tradition liebt, sollte sich das berühmte Jakobiranggeln am Hundstein nicht entgehen lassen.

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2. Hall in Tirol

Hier fühlt sich ein Spaziergang wie eine kleine Zeitreise an. Hall begeistert mit einer der schönsten mittelalterlichen Altstädte Österreichs, verwinkelten Gassen und prächtigen Fassaden. Ein Höhepunkt ist die Burg Hasegg mit ihrem Münzerturm. Im Frühling sorgt das beliebte Radieschenfest für buntes Treiben.

3. Enns (Oberösterreich)

Geschichte begegnet dir hier an jeder Ecke. Enns gilt als Österreichs älteste Stadt und erhielt bereits 1212 das Stadtrecht. Über dem Hauptplatz thront der rund 60 Meter hohe Stadtturm. Auch die Spuren der Römer und gemütliche Renaissancehöfe machen einen Besuch lohnenswert.

4. Purbach (Burgenland)

Ein Glas Wein, eine herzhafte Brettljause und die Sonne über dem Leithagebirge: In Purbach lässt sich das Leben genießen. Besonders sehenswert ist die historische Kellergasse mit rund 50 alten Weinkellern. Auch die erhaltenen Stadttore erzählen von längst vergangenen Zeiten.

Im Urlaub brauchst du Abstand von diesen Dingen i ?

5. Vandans (Vorarlberg)

Am Fuße der mächtigen Zimba liegt ein Paradies für Bergfans. Vandans im Montafon begeistert mit traditionellen Holzhäusern und spektakulären Ausblicken. Am Erlebnisberg Golm warten Wanderwege, Wintersport und rasante Fahrten mit dem Alpine Coaster.

6. Grünau im Almtal (Oberösterreich)

Wer Ruhe sucht, wird hier fündig. Im glasklaren Almsee spiegeln sich die Gipfel des Toten Gebirges. Ein Spaziergang am Ufer ist ebenso reizvoll wie ein Besuch im Cumberland Wildpark, wo sich zahlreiche heimische Wildtiere beobachten lassen.

7. Gmünd (Kärnten)

Mittelalterliche Gassen, bunte Galerien und jede Menge Kreativität: Gmünd ist als Künstlerstadt bekannt. Doch auch Autofans kommen auf ihre Kosten. Im Porsche-Museum wird an die Anfänge der Sportwagenmarke in Kärnten erinnert.

8. Lunz am See (Niederösterreich)

Türkisblaues Wasser, bewaldete Berge und eine außergewöhnliche Seebühne machen Lunz zum perfekten Ausflugsziel. Tagsüber lässt es sich am See entspannen, im Sommer verwandelt sich das Ufer bei den "wellenklängen" in eine besondere Konzertkulisse. Naturfans sollten auch das Haus der Wildnis besuchen.

9. Litschau (Niederösterreich)

Österreichs nördlichste Stadt ist ein Geheimtipp für alle, die Natur und Kultur verbinden möchten. Rund um den Herrensee lässt es sich wunderbar spazieren. Im Sommer locken außerdem das Schrammel.Klang.Festival und das Theaterfestival HIN&WEG.

10. Gamlitz (Steiermark)

Zum Abschluss wird es besonders genussvoll. In Gamlitz führen die Wege durch sanfte Weinberge zu urigen Buschenschanken. Wer sich nach der Jause bewegen möchte, findet im großen Motorikpark jede Menge Abwechslung. Im Herbst lockt das traditionelle Weinlesefest.

Für das Ranking zählte nicht nur die schöne Landschaft. Auch Freizeitmöglichkeiten im Sommer und Winter, Kultur, Kulinarik und eine möglichst gute öffentliche Anreise flossen in die Auswahl ein.