i Iris und Gerhard Porsche bei der Eröffnung des Iris Porsche Hotels in Mondsee im Jahr 2005. APA-Images / Franz Neumayr / www.neumayr.cc Mit 88 Jahren Trauer in Auto-Dynastie – Gerhard Porsche verstorben Trauer um Gerhard Porsche: Der Enkel von Ferdinand Porsche ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 22:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über viele Jahre hielt er sich aus der Öffentlichkeit zurück, nun ist Gerhard Porsche im Alter von 88 Jahren verstorben. Der Bruder von Wolfgang Porsche (83) und Enkel von Automobil-Pionier Ferdinand Porsche hatte auch in Kärnten eine zweite Heimat gefunden.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, starb der Porsche-Erbe bereits am 30. Oktober "im Kreise seiner so geliebten Familie". Das geht aus einer Todesanzeige hervor. Zur Todesursache liegen keine Informationen vor.

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Große Verbundenheit mit Kärnten

Gerhard Porsche entstammte der dritten Generation der bekannten Unternehmerfamilie. Sein Vater Ferry Porsche legte den Grundstein für die Sportwagenmarke, sein Großvater Ferdinand Porsche gründete zuvor ein Konstruktionsbüro.

Anders als sein Bruder Wolfgang suchte Gerhard Porsche kaum das Licht der Öffentlichkeit. Stattdessen zog es ihn unter anderem ins Kärntner Metnitztal. Dort verfügte er über einen Zweitwohnsitz und investierte über Jahre in den Ort.

Abschied in Thalgau geplant

Seine Ehefrau Iris, seine Töchter und die übrige Familie nehmen nun Abschied. Für den 17. November ist in Thalgau eine stille Verabschiedung vorgesehen.

Die Anfänge des Familienunternehmens gehen auf das Jahr 1931 zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte Ferry Porsche daraus einen Sportwagenhersteller. 1948 folgte mit dem Porsche 356 das erste Modell mit dem Namen Porsche.