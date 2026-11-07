i Der Winterflugplan ab Salzburg bringt Reisende direkt in die Sonne und in Europas Metropolen. Einige Strecken gibt es nur zu den Ferien. Salzburg Airport Ab in den Süden Neuer Winterflugplan: 33 Reiseziele ab Salzburg Marrakesch, Rom oder Mallorca? Ab Salzburg sind im Winter zahlreiche Ziele neu (und) direkt erreichbar. In den Ferien wächst das Angebot zusätzlich. Von Österreich Heute 07.11.2026, 09:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn es in Salzburg kalt und grau wird, zieht es viele in wärmere Regionen. Da trifft es sich ja hervorragend, dass der neue Winterflugplan Verbindungen nach Spanien, Marokko, Ägypten und in mehrere europäische Großstädte anbietet.

Einige der 33 Strecken werden das ganze Jahr bedient, andere stehen nur während bestimmter Ferienzeiten zur Verfügung.

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Das sind die Winter-Reiseziele

Bereits im zweiten Jahr geht es ohne Umstieg nach Marrakesch. Eurowings fliegt die marokkanische Stadt dienstags und freitags an. Die Verbindung läuft laut vorläufigem Flugplan bis zum 26. März 2027.

Auch Sonnenziele in Spanien bleiben erreichbar. Ryanair verbindet Salzburg ganzjährig mittwochs und sonntags mit Alicante. Nach Gran Canaria geht es jeweils am Sonntag, Teneriffa steht freitags im Flugplan.

Zusätzliche Flüge in den Ferien

Rund um Weihnachten und die Semesterferien wird das Spanien-Angebot erweitert. Barcelona wird vom 18. Dezember bis 4. Jänner 2027 montags und freitags angeflogen. Ab März kehrt die Verbindung erneut in den Flugplan zurück.

Palma de Mallorca wird zwischen 18. Dezember und 10. Jänner 2027 sowie vom 21. bis 28. Februar 2027 angeboten. Die Flüge finden je nach Woche an mehreren Tagen statt.

Wer dem Winter weiter entkommen möchte, kann auch nach Ägypten fliegen. Hurghada wird ganzjährig bedient, wobei einzelne Flugtage nicht durchgehend angeboten werden. Marsa Alam ist im Winter jeweils donnerstags erreichbar.

Rom-Flüge wurden verlängert

Die Direktverbindung nach Rom wurde über die Sommersaison hinaus verlängert. SkyAlps fliegt montags und freitags zwischen Salzburg und der italienischen Hauptstadt. Nach einer Pause soll die Strecke ab Anfang März 2027 wieder aufgenommen werden.

Weitere bekannte Ziele bleiben ebenfalls im Programm. Turkish Airlines fliegt täglich nach Istanbul. Dubai wird dienstags, donnerstags und samstags von Flydubai bedient. Nach London bestehen Verbindungen zu mehreren Flughäfen und mit unterschiedlichen Airlines.

Auch Amsterdam, Rotterdam und Eindhoven stehen im Winterflugplan. Amsterdam und Rotterdam werden zeitweise bis zu siebenmal pro Woche angeflogen, Eindhoven bis zu viermal. Im hohen Norden warten mit Kopenhagen, Stockholm und Reykjavik spannende Destinationen auf Salzburger Fluggäste.

Fernreisen mit einmal Umsteigen

Wer weiter weg möchte, erreicht über mehrere Drehkreuze zahlreiche Fernziele. Dazu zählen Frankfurt, Istanbul, Dubai, Amsterdam und Kopenhagen. Von dort bestehen Anschlüsse unter anderem nach Asien, Afrika, Nordamerika und in den Nahen Osten.

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Der Salzburger Flughafen weist aber darauf hin, dass sich Flugtage und Zeiten noch ändern können. Vor einer Buchung sollten Reisende deshalb den aktuellen Flugplan der jeweiligen Airline kontrollieren.