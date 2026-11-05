i Christkindlmarkt in Salzburg: Der Aufbau beginnt ... (Symbolbild) FRANZ NEUMAYR Am Freitag geht's los Für Salzburger Christkindlmarkt läuft jetzt die Zeit ab Schon morgen starten die Arbeiten für den 52. Salzburger Christkindlmarkt. Der Aufbau der 96 Hütten ist Präzisionsarbeit, jede Minute zählt. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitag (6. November) beginnen am Salzburger Dom- und Residenzplatz die Aufbauarbeiten für den 52. Christkindlmarkt – und zwar ruckizucki.

Innerhalb von nur drei Tagen müssen alle 96 Marktstände an ihre vorgesehenen Plätze gebracht werden. Aussteller, Helfer und Fachkräfte leisten für die Vorbereitungen insgesamt mehr als 5.000 Arbeitsstunden.

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"Der Aufbau der Hütten ist Präzisionsarbeit. Die Standplätze sind genau gekennzeichnet und alle Standbetreiber müssen sich exakt an die vorgegebene Einfahrtsreihenfolge halten", erklärt Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider. Würde man alle beteiligten Fahrzeuge hintereinanderstellen, wäre die Kolonne rund 1,5 Kilometer lang.

Die traditionellen Hütten wurden 1974 vom Salzburger Künstler Franz Wallnöfer und dem Brauchtumsexperten Erwin Markl entworfen. Sobald sie stehen, beginnt die Feinarbeit: Die Standln werden gereinigt, geschmückt und eingerichtet.

Kilometerlange Kabel und Lichterketten

Für den Markt werden 14 Kilometer Stromkabel und zwei Kilometer Stahlseile verlegt. Dazu kommen vier Kilometer Tannengirlanden und drei Kilometer LED-Lichterketten. Sie bilden den bekannten Sternenhimmel über dem Markt.

Rund 350 Christbäume sorgen zusätzlich für Adventstimmung.

Neben den 96 Verkaufsständen werden 30 Lagercontainer für die Aussteller aufgestellt. Weitere Container sind für Sicherheitspersonal, WC-Anlagen und zusätzliche Lagerräume vorgesehen.

Sechs Tonnen schwerer Christbaum

Der große Christbaum am Residenzplatz kommt heuer aus Golling an der Salzach. Die etwa 70 Jahre alte Fichte wird von Familie Wimmer gespendet. Ursprünglich ist der Baum rund 25 Meter hoch und wiegt ungefähr sechs Tonnen. Nach der Aufstellung werden davon etwa 21 Meter sichtbar sein.

Am Montag, dem 9. November, fällen Mitarbeiter der Salzburger Berufsfeuerwehr und des Gartenamts die Fichte und bringen sie zum Residenzplatz. Zur Eröffnung des Christkindlmarktes am 19. November wird der Baum mit rund 1.000 LED-Lampen beleuchtet.

Eislaufplatz öffnet früher

Bereits am 12. November startet der Eislaufplatz am Mozartplatz in die neue Saison. Bei der Eröffnung zeigen junge Läuferinnen des Eisteams Salzburg ihr Können. In der vergangenen Saison drehten dort mehr als 20.000 Menschen ihre Runden.

Bereits kommende Woche startet der Eislaufplatz am Mozartplatz in die neue Saison. christkindlmarkt.co.at, Salzburg - Neumayr

Der 52. Salzburger Christkindlmarkt wird am Donnerstag, dem 19. November, offiziell eröffnet. Er bleibt bis einschließlich 1. Jänner 2027 täglich geöffnet.

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Seine historischen Wurzeln reichen bis zum 1491 erstmals erwähnten "Tandlmarkt" zurück. In seiner heutigen Form besteht der Christkindlmarkt seit 1974.