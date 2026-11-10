i Der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn ist zum dritten Mal infolge der beliebteste Weihnachtsmarkt in Österreich. Sabine Hertel Rathausplatz nur auf Platz 3 Das ist Österreichs beliebtester Christkindlmarkt Welcher Weihnachtsmarkt ist bei den Österreichern am beliebtesten? Eine neue Umfrage des Handelsverbands zeigt ein überraschendes Ergebnis. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 11:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Advent steht vor der Tür und Österreichs Weihnachtsmärkte locken wieder mit Punsch, Lichterglanz und festlicher Stimmung. Doch welcher Adventmarkt ist bei den Österreichern eigentlich am beliebtesten?

Eine aktuelle Umfrage des Handelsverbands liefert die Antwort – und zeigt, dass der bekannte Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz nicht an der Spitze steht.

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Schloss Schönbrunn erneut auf Platz 1

Den ersten Platz sichert sich zum dritten Mal in Folge der Weihnachtsmarkt beim Schloss Schönbrunn. Auf Rang zwei landet der Wiener Spittelberg, während sich der Christkindlmarkt am Rathausplatz mit dem dritten Platz begnügen muss. Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz schafft es auf Rang vier und ist damit der beliebteste Adventmarkt außerhalb Wiens.

Das sind die zehn beliebtesten Christkindlmärkte 1. Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn (Wien)

2. Weihnachtsmarkt am Spittelberg (Wien)

3. Christkindlmarkt am Rathausplatz (Wien)

4. Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz

5. Weihnachtsmarkt Am Hof (Wien)

6. Christkindlmarkt am Hauptplatz (Graz)

7. Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere (Wien)

8. Mariazeller Advent

9. Christkindlmarkt am Hauptplatz (Linz)

10. Christkindlmarkt Altstadt (Innsbruck)

Begeisterung enorm

Die Begeisterung für Adventmärkte ist jedenfalls groß: Laut dem aktuellen Consumer Check des Handelsverbands planen 71 Prozent der Österreicher, heuer mindestens einen Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Besonders hoch ist das Interesse bei den Jungen. In der Generation Z wollen sogar 85 Prozent einen Adventmarkt besuchen, 46 Prozent planen gleich mehrere Besuche. Bei den Millennials sind es 80 Prozent, bei den über 59-Jährigen immerhin noch 61 Prozent.

Punsch nicht der wichtigste Grund

Doch was zieht die Menschen eigentlich auf die Weihnachtsmärkte? Entgegen der Vermutung ist es nicht in erster Linie der Punsch. Für 76 Prozent der geplanten Besucher steht die besondere Atmosphäre im Vordergrund. Jeweils 51 Prozent wollen Punsch oder Glühwein trinken beziehungsweise Freunde und Bekannte treffen. Für 26 Prozent sind besondere Speisen ein wichtiger Besuchsgrund.

Auch die Weihnachtsbeleuchtung spielt eine entscheidende Rolle: 87 Prozent der Österreicher halten eine stimmungsvolle Beleuchtung auf Adventmärkten für wichtig. In Einkaufsstraßen und Stadtzentren wünschen sich 76 Prozent festliche Lichter.

Die Bilder des Tages i ?

Neben der weihnachtlichen Stimmung bringen die Märkte auch ordentlich Geld in die Kassen. Der Handelsverband rechnet heuer österreichweit mit einem Gesamtumsatz von rund 420 Millionen Euro auf Advent- und Weihnachtsmärkten. Davon profitieren vor allem Standbetreiber, regionale Produzenten, Kunsthandwerker und die Gastronomie.

Für die Erhebung befragte Reppublika Research & Analytics zwischen 15. Oktober und 2. November 2026 insgesamt 1.007 Personen ab 18 Jahren in Österreich im Auftrag des Handelsverbands.