i Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße rückten zu dem Schnellimbiss aus. APA-Images / Starpix Mitarbeiter mit Tod bedroht Lieblings-Essen weg – Mann randaliert in Wiener Imbiss Weil seine gewünschte Speise nicht verfügbar war, verlor ein Syrer seine Nerven. Er bewarf einen Mitarbeiter mit Kleingeld und drohte ihm mit dem Tod. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Eklat in einem Schnellimbissrestaurant in Wien-Margareten! Am Freitagnachmittag wollte sich ein 30-jähriger Syrer offenbar etwas zu essen bestellen. Doch daraus wurde nichts: Die von ihm gewünschte Speise war in dem Lokal nicht verfügbar. Eine Nachricht, die der Mann offenbar überhaupt nicht gut aufnahm.

Kleingeld ins Gesicht geschleudert

Statt sich mit der Situation abzufinden, soll der 30-Jährige zunehmend aggressiv geworden sein. Seine Wut bekam schließlich ein Mitarbeiter des Restaurants zu spüren. Laut Polizei geriet der Gast derart in Rage, dass er dem Angestellten Kleingeld ins Gesicht schleuderte. Der Mitarbeiter wurde durch die Münzen verletzt.

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Doch bei dem Angriff blieb es nicht. Der aufgebrachte Gast soll den Restaurantmitarbeiter darüber hinaus auch noch mit dem Umbringen bedroht haben. Aus einer offenbar alltäglichen Essensbestellung wurde damit ein Fall für die Polizei.

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Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße rückten zu dem Schnellimbiss aus. Für den 30-Jährigen hatte der Vorfall schließlich Konsequenzen: Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Nach seiner Einvernahme wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 30-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.