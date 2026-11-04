i Disco Training feiert am 9. und 30.11. sein großes Comeback im legendären O – der Klub! Helmut Graf Fitness trifft Clubfeeling Disco Training ist zurück im O - der Klub! Schwitzen statt Feiern! Disco Training kehrt in den Wiener Club zurück. Am 9. und 30. November stehen schweißtreibende Workouts am Programm. Von Johanna Gmainer 04.11.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo sonst bis in die Morgenstunden gefeiert wird, stehen schon bald wieder schweißtreibende Workouts auf dem Programm: Disco Training feiert sein Comeback im O – der Klub in der Wiener Innenstadt. Am 9. und 30. November verwandelt sich die beliebte Partylocation in eine außergewöhnliche Fitnesszone.

Workout mit Clubfeeling

Beim Disco Training trifft ein energiegeladenes HIIT-Workout auf pulsierende Beats und echtes Clubfeeling. Top-Coaches bringen die Teilnehmer ordentlich ins Schwitzen, während Live-DJ Kofi für den passenden Sound sorgt.

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Neben der besonderen Clubatmosphäre warten beim großen Revival auch einige Specials sowie ein eigener Disco Training Merch-Shop auf die Teilnehmer.

Mit energiegeladenen HIIT-Workouts bringen die Coaches die Teilnehmer ins Schwitzen. Foto: Dominik Müller

So kannst du mit dabei sein

Das Disco Training findet am 9. und 30. November im O – der Klub am Opernring in Wien statt. An beiden Tagen stehen jeweils drei Trainingseinheiten um 17.20 Uhr, 18.30 Uhr und 19.40 Uhr auf dem Programm.

Wer beim ersten Termin am 9. November dabei sein möchte, sollte schnell sein: Es sind nur noch wenige Tickets hier verfügbar!

Die Anmeldung für den zweiten Termin am 30. November startet am Montag.

Disco Training 9. und 30. November O – der Klub, Opernring/Operngasse, 1010 Wien https://www.disco-training.at/club

Mit dem Comeback im O – der Klub kehrt Disco Training an einen seiner früheren Veranstaltungsorte zurück.