Es wird heiß: Feuerwehrleute präsentieren Kalender 2027

Am 6. November wird es im Wiener Stage 3 heiß! Die Berufsfeuerwehr Wien präsentiert ihren neuen Feuerwehrkalender für das Jahr 2027. Dafür haben sich auch heuer wieder Feuerwehrfrauen und -männer für den guten Zweck vor die Kamera gestellt. Fotografiert wurden sie von David Bohmann.
Hinter dem Kalender steckt aber weit mehr als eine Fotoserie: Der gesamte Reinerlös kommt dem Mannschaftsspendenfonds der Berufsfeuerwehr Wien zugute. Dieser unterstützt Feuerwehrleute, die unverschuldet in Not geraten sind, sowie deren Hinterbliebene.
Die feierliche Präsentation findet am Freitag, dem 6. November, im Stage 3 statt. Einlass ist ab 19 Uhr, um 20 Uhr geht es los. Im Anschluss wird bei der FSG-younion Clubnight mit DJ-ROLPH und NIKOTIN weitergefeiert.
Freitag, 6. November
Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr
im Stage 3, Wien
Tickets unter: https://www.wien-ticket.at/de/ticket/152806/fsg-clubbing-feuerwehrkalenderprsentation-2027-stage-3
"Heute" verlost 1x2 Tickets für die Feuerwehrkalender-Präsentation am 6. November 2026 im Stage 3 in Wien. Du möchtest bei der Präsentation live dabei sein? Dann fülle einfach das untenstehende Formular aus und sichere dir deine Gewinnchance!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 4.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.