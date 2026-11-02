i Wiens Feuerwehrleute haben sich für den Kalender 2027 wieder vor die Kamera gewagt. David Bohmann Gewinnspiel Es wird heiß: Feuerwehrleute präsentieren Kalender 2027 Wiens Feuerwehrleute zeigen sich von einer anderen Seite! "Heute" verlost 1x2 Tickets für die Feuerwehrkalenderpräsentation am 6.11. im Stage 3. Von Johanna Gmainer 02.11.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Am 6. November wird es im Wiener Stage 3 heiß! Die Berufsfeuerwehr Wien präsentiert ihren neuen Feuerwehrkalender für das Jahr 2027. Dafür haben sich auch heuer wieder Feuerwehrfrauen und -männer für den guten Zweck vor die Kamera gestellt. Fotografiert wurden sie von David Bohmann.

Hinter dem Kalender steckt aber weit mehr als eine Fotoserie: Der gesamte Reinerlös kommt dem Mannschaftsspendenfonds der Berufsfeuerwehr Wien zugute. Dieser unterstützt Feuerwehrleute, die unverschuldet in Not geraten sind, sowie deren Hinterbliebene.

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Feuerwehr-Show und Clubnight

Die feierliche Präsentation findet am Freitag, dem 6. November, im Stage 3 statt. Einlass ist ab 19 Uhr, um 20 Uhr geht es los. Im Anschluss wird bei der FSG-younion Clubnight mit DJ-ROLPH und NIKOTIN weitergefeiert.

Feuerwehrkalenderpräsentation 2027 Freitag, 6. November Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr im Stage 3, Wien Tickets unter: https://www.wien-ticket.at/de/ticket/152806/fsg-clubbing-feuerwehrkalenderprsentation-2027-stage-3

Jetzt Tickets gewinnen!

"Heute" verlost 1x2 Tickets für die Feuerwehrkalender-Präsentation am 6. November 2026 im Stage 3 in Wien. Du möchtest bei der Präsentation live dabei sein? Dann fülle einfach das untenstehende Formular aus und sichere dir deine Gewinnchance!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 4.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.