i Jugendliche informieren sich bei den AK- Bildungsinfotagen über Bildungs- und Berufswege. Foto: Lisi Specht AK Bildungsinfotage Wohin mit 14? Welche Ausbildung ist die Richtige? Bei den AK Bildungsinfotagen können Jugendliche verschiedene Bildungs- und Berufswege kennenlernen, Angebote selbst ausprobieren und Fragen stellen. Von Advertorial Heute 29.10.2026, 10:00 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Welche Schule passt zu mir? Ist eine Lehre das Richtige? Nach der 8. Schulstufe stehen Jugendliche vor einer wichtigen Entscheidung. Bei den AK Bildungsinfotagen können sie verschiedene Bildungs- und Berufswege kennenlernen, Angebote selbst ausprobieren und Fragen stellen. Auch Eltern erhalten Orientierung.

Wohin mit 14? Nach der 8. Schulstufe stehen Jugendliche vor einer wichtigen Entscheidung: weiterführende Schule oder Lehre? Welche Ausbildung passt zu den eigenen Interessen und Stärken? Die AK Wien und die Bildungsdirektion für Wien bieten mit den AK Bildungsinfotagen Orientierung und Unterstützung – für Jugendliche und ihre Eltern.

Von 11. bis 14. November 2026 können Schulklassen verschiedene Bildungs- und Berufswege kennenlernen, sich informieren und Angebote selbst ausprobieren.

Es geht nicht nur ums Zuschauen: Jugendliche können Fragen stellen, Neues entdecken und herausfinden, was sie interessiert. Die Bildungsinfotage ergänzen den Berufsorientierungsunterricht und unterstützen Lehrkräfte dabei, Jugendliche bei der Bildungs- und Berufswahl zu begleiten.

Auch Eltern und Erziehungsberechtigte sind willkommen. Am Freitagnachmittag und Samstag gibt es spezielle Workshops und Infosessions rund um Bildungswege und Berufsorientierung. Wer noch nicht weiß, welcher Weg der richtige ist, kann hier einen Überblick gewinnen und die nächsten Schritte besser einschätzen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: bildungsinfotage.ak.at

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