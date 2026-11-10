i Lando Norris gewann am letzten Wochenende in Sao Paulo Reuters Wo die Rennen steigen Formel 1 hat über Finale im Nahen Osten entschieden Die Formel 1 hält trotz des Iran-Kriegs an ihrem Saisonfinale im Nahen Osten fest! Ein Ersatzrennen in Imola ist vom Tisch. Von Sport Heute 10.11.2026, 18:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Formel 1 setzt beim Saisonfinale 2026 weiter auf Katar und Abu Dhabi! Trotz der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten sollen die beiden Grands Prix wie geplant stattfinden. Eine mögliche Verlegung nach Imola ist damit vorerst vom Tisch. Allerdings bleibt ein Vorbehalt: Sollte der Iran-Krieg in den kommenden Wochen eskalieren, könnten die Rennen doch noch abgesagt werden.

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Die Rennstrecke in Imola war als mögliche Ersatzlösung für das erste Dezember-Wochenende vorgesehen. Bis zum 10. November musste die Formel 1 entscheiden, ob sich die Italiener auf einen kurzfristigen Grand Prix vorbereiten sollen. Nun steht fest: Imola wird nicht benötigt. Stattdessen soll die Saison mit dem geplanten Triple-Header in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi enden.

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Der Konflikt hat den Rennkalender bereits durcheinandergebracht. Der Grand Prix von Saudi-Arabien wurde abgesagt, das ursprünglich in Bahrain geplante Rennen nach Malaysia verlegt. Zuletzt konnte die MotoGP allerdings in Katar antreten. Die beiden Yamaha-Teams verzichteten wegen der geopolitischen Lage auf eine Teilnahme. Für die Formel 1 sind derzeit die geltenden Reisehinweise und Versicherungsbedingungen ausschlaggebend.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff vertraut bei der Entscheidung auf die Verantwortlichen der Formel 1 und des Automobil-Weltverbands FIA. "Die Formel 1 folgt den internationalen Richtlinien", erklärt der Österreicher. Dabei gehe es unter anderem um Reisebeschränkungen, Flugverbindungen und Einschätzungen der lokalen Regierungen. Sollte die Situation gefährlicher werden, müsse die Sicherheit der Beteiligten Vorrang haben.

Gleichzeitig betont Wolff, dass er persönliche Bedenken respektieren würde. "Du willst fahren? Dann fahr. Wenn du nicht willst, dann fahr nicht. So einfach ist das", sagt der Mercedes-Boss. Auch Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur vertraut auf die Entscheidung der Verantwortlichen. Sollte die Lage kurzfristig kippen und Katar sowie Abu Dhabi ausfallen, könnte der Grand Prix in Las Vegas allerdings zum letzten Saisonrennen werden.