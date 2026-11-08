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Lando Norris
Lando Norris
Reuters, X
Pilot völlig schockiert

Flasche zerspringt in der Hand von F1-Star Norris

Schreckmoment bei der Siegerehrung! Sao-Paulo-Sieger Lando Norris zerspringt auf dem Formel-1-Podium die Champagner-Flasche in der Hand.
Von Sport Heute
08.11.2026, 20:31
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Erst triumphierte Lando Norris beim Großen Preis von Brasilien, dann schrammte der Brite am Sonntag in Sao Paulo an einer möglichen Verletzung vorbei. Norris siegte vor den beiden Red-Bull-Stars Max Verstappen und Isack Hadjar, feierte auf dem Podium mit Champagner.

In gewohnter Manier versuchte der entthronte Weltmeister des Vorjahres die Flasche mit einem harten Hieb auf den Untergrund zu öffnen. Dieses Mal spielte das Material aber nicht mit.

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Das Glas sprang in tausend Teile – Norris steckte der Schreck augenscheinlich tief in den Knochen. Der Pilot stand einige Momente wie vom Blitz getroffen still, während im Hintergrund die anderen Stockerl-Fahrer jubelten und den Sprudel versprühten.

Norris vergrub sein Gesicht in den Händen. Bange Momente für seine Fans.

Dann die große Erleichterung: Ein breites Lächeln auf den Lippen des Siegers. Norris kam mit dem Schrecken davon und von Schnittverletzungen verschont. Erst nach und nach bemerkten Verstappen und Co. das Malheur und den abgebrochenen Flaschenhals, der immer noch in der linken Hand des McLaren-Piloten war.

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Eine mögliche Schnittwunde an den Händen hätte für einen Formel-1-Piloten je nach Tiefe einer Katastrophe gleichkommen können.

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Nach dem Beinahe-Drama durfte stattdessen das Mercedes-Team zum Jubel auf das Podium. Eine Woche nach Fixieren der Fahrer-Weltmeisterschaft holte Kimi Antonelli mit seinen Silberpfeilen auch den Konstrukteurs-Titel.

red, 08.11.2026, 20:31
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