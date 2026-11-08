i Formel 1 IMAGO/MAXPPP Norris siegt in Brasilien Mercedes sichert sich auch den Konstrukteurs-Titel Lando Norris gewinnt den Grand Prix von Brasilien. Weltmeister Kimi Antonelli sichert Mercedes auch den Konstrukteurs-Titel. Von Sport Heute 08.11.2026, 19:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Doppelter WM-Jubel bei Mercedes! Beim Großen Preis von São Paulo macht der Formel-1-Rennstall von Österreichs Teamchef Toto Wolff den Konstrukteurs-Weltmeistertitel 2026 vorzeitig perfekt. Wolff: "Es ist unglaublich!"

Fahrer-Weltmeister Kimi Antonelli und sein Teamkollege George Russell sorgen dafür, dass Ferrari die Silberpfeile bei noch drei ausstehenden Rennen nicht mehr einholen kann.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Bereits vor dem Grand Prix in Brasilien hatte Mercedes komfortable 126 Punkte Vorsprung auf den italienischen Konkurrenten. Beim 20. Saisonrennen bauen Antonelli und Russell das Polster weiter aus. Damit ist die Entscheidung im Kampf um die Team-WM gefallen.

McLaren-Star Lando Norris siegte am Sonntag bei wechselhaften Bedingungen vor Max Verstappen und Isack Hadjar in den Red Bulls.

Für Mercedes ist es der insgesamt neunte Konstrukteurs-Titel in der Formel 1. Zuletzt hatten die Silberpfeile 2021 triumphiert. Danach mussten sich die Deutschen gedulden, ehe sie nun wieder ganz oben stehen. In den vergangenen beiden Jahren hatte jeweils McLaren die Teamwertung gewonnen.

Mit dem neunten WM-Titel zieht Mercedes in der ewigen Bestenliste mit Williams gleich. Erfolgreicher waren bislang nur Ferrari mit 16 und McLaren mit zehn Konstrukteurs-Weltmeisterschaften. Die Silberpfeile hatten zwischen 2014 und 2021 bereits acht Titel in Folge gewonnen – zunächst mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg, später mit Hamilton und Valtteri Bottas.

Für Wolff ist der Triumph die Krönung einer erfolgreichen Saison. Erst eine Woche zuvor hatte sich Antonelli in Mexiko mit nur 20 Jahren zum jüngsten Fahrer-Weltmeister der Formel-1-Geschichte gekürt. Jetzt steht auch Mercedes als bestes Team fest. Beide WM-Titel gehen damit an die Silberpfeile.