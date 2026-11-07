i Rafael Camara in der Wand. Screenshot F1 Schrecksekunde in Brasilien Rote Flagge! Rookie kracht im Qualifying in Absperrung Im zweiten Abschnitt des Qualifyings in Brasilien kracht Haas-Rookie Rafael Camara in die Wand. Von Sport Heute 07.11.2026, 21:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecksekunde beim Qualifying in Brasilien!

Der Haas-Rookie Rafael Camara fuhr im zweiten Abschnitt des Qualifyings für den Grand Prix kurz vor Ablauf der Zeit in den Reifenstapel. In Kurve 12 verlor er die Kontrolle über seinen Boliden und rauschte dann in den Stapel.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Glücklicherweise blieb der Fahrer, der für Skandalpilot Esteban Ocon fährt, unverletzt und entschuldigte sich kurz nach dem Einschlag über Funk bei seinem Team. Camara touchierte schon in Q1 nach einem Dreher die Wand aber er konnte sein Auto nach dem Einschlag auf der Strecke halten.

Das Qualifying in Brasilien steht allgemein unter keinem guten Stern. Heftige Regenschauer führten dazu, dass das Zeittraining um über eine Stunde nach hinten verschoben wurde.