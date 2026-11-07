i In der Formel 1 wird der Dienstag zum Stichtag. IMAGO/Sports Press Photo Große Spannung Am Dienstag entscheidet sich die F1-Zukunft Die WM-Entscheidung in der Formel 1 ist schon gefallen. Doch der kommende Dienstag wird zum Schicksalstag für die Motorsport-"Königsklasse". Von Sport Heute 07.11.2026, 14:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Formel 1 steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung! Am Dienstag (10. November) soll feststehen, ob die "Königsklasse" ihr Saisonfinale wie geplant im Nahen Osten austragen kann oder ein Ersatzrennen in Italien vorbereitet werden muss. Hintergrund sind die anhaltenden Spannungen durch den Iran-Krieg.

Eigentlich stehen zum Abschluss der Saison noch zwei Rennen auf dem Programm. Am 29. November sollen die Formel-1-Stars in Katar antreten, eine Woche später ist das große Saisonfinale in Abu Dhabi geplant. Doch die Sicherheitslage in der Region sorgt seit Monaten für Bedenken. Abgesagt wurden die beiden Grands Prix im Nahen Osten noch nicht – wohl auch eine finanzielle Frage. Denn beide Veranstalter zahlen hohe Antrittsgelder an die Rennserie. Die Lage in der Region bleibt aber instabil.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dienstag ist der Stichtag

Deshalb arbeitet die Formel 1 bereits seit Wochen an einem Notfallplan. Als möglicher Ersatz steht die Traditionsstrecke in Imola bereit. Dort könnte im Dezember kurzfristig ein Grand Prix stattfinden, sollte eines oder gar beide Nahost-Rennen abgesagt werden müssen. Es wäre dann das Saisonfinale. Für den frischgebackenen Weltmeister Andrea Kimi Antonelli wäre das ein ganz besonderes Rennen: Der Mercedes-Star könnte seine erste WM-Saison mit einem Heimauftritt in Italien abschließen, er stammt aus Bologna nahe der Strecke in Imola.

Doch die Zeit drängt! Wie unter anderem das Fachmagazin "Auto, Motor und Sport" berichtet, müssen die Veranstalter in Imola spätestens am Dienstag erfahren, ob sie einspringen sollen. Danach wäre es aus logistischen Gründen nicht mehr möglich, das Rennwochenende final vorzubereiten.

Streichung von zwei Rennen droht

Die Entscheidung hat enorme Bedeutung für den weiteren Saisonverlauf. Wird Imola als Ersatz gestrichen und verschärft sich anschließend die Sicherheitslage im Nahen Osten, könnte die Formel 1 plötzlich ohne Austragungsort für ihre letzten beiden geplanten Rennen dastehen.

Im schlimmsten Fall wäre die Saison deshalb deutlich früher vorbei als vorgesehen. Sollte eine Austragung in Katar und Abu Dhabi unmöglich werden und Imola nicht mehr zur Verfügung stehen, könnte bereits der Grand Prix von Las Vegas am 21. November das letzte Rennen des Jahres sein. Noch ist nichts entschieden – doch am Dienstag fällt zumindest die wichtige Entscheidung über den möglichen Notfallplan in Italien.