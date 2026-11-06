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Kimi Antonelli
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Reuters
Bestzeit im Training

Weltmeister Antonelli meldet sich in Brasilien zurück

Der frischgebackene Weltmeister Kimi Antonelli liefert im zweiten freien Training in Brasilien die schnellste Zeit.
Von Sport Heute
06.11.2026, 21:10
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Von einem WM-Kater keine Spur! Der frischgebackene Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli hat im zweiten freien Training zum Großen Preis von Brasilien die Bestzeit aufgestellt. Der Mercedes-Pilot setzte sich auf dem Kurs von Interlagos gegen die Konkurrenz durch.

Mit einer Rundenzeit von 1:10,763 Minuten ließ der Italiener seinen Vorgänger auf dem WM-Thron, Lando Norris, hinter sich. Der McLaren-Pilot landete mit 0,253 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Dahinter folgte Red-Bull-Star Max Verstappen, dem lediglich sechs Tausendstelsekunden auf Norris fehlten.

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Auf dem vierten Platz landete Antonellis Mercedes-Teamkollege George Russell, gefolgt von Oscar Piastri im McLaren und Ferrari-Star Lewis Hamilton. Insgesamt lagen sechs Fahrer aus vier verschiedenen Teams innerhalb einer halben Sekunde.

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Ganz ohne Schwierigkeiten verlief die Einheit allerdings nicht. Verstappen, der bereits im ersten Training über Probleme mit der Servolenkung geklagt hatte, meldete diesmal Schwierigkeiten mit der Kupplung. Hamilton war hingegen mit dem Grip seiner Reifen unzufrieden und verbremste sich unter anderem in der Senna-S-Kurve.

Für Russell gibt es bereits vor dem Rennen einen Rückschlag. Wegen eines Wechsels der Antriebseinheit muss der Mercedes-Pilot eine Startplatzstrafe hinnehmen und wird in der Startaufstellung zurückversetzt.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der im ersten Training sein Cockpit noch an Nachwuchsfahrer Dino Beganovic abgeben musste, belegte Rang sieben. Auf seiner schnellsten Runde wurde der Monegasse allerdings von einem Konkurrenten aufgehalten und verlor dadurch rund zwei Zehntelsekunden.

    Hinter Leclerc landete Lokalmatador Gabriel Bortoleto im Audi auf dem achten Platz. Die Top Ten komplettierten Isack Hadjar im Red Bull und Haas-Pilot Oliver Bearman.

    red, 06.11.2026, 21:10
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