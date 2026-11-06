i Lando Norris fuhr zur Trainingsbestzeit. IMAGO/PsnewZ Antonelli direkt dahinter Norris sichert sich die erste Bestzeit in Interlagos Beim ersten freien Training im brasilianischen Interlagos kann sich Lando Norris im McLaren die Bestzeit sichern. Von Sport Heute 06.11.2026, 17:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lando Norris setzt beim Formel-1-Auftakt in Brasilien ein Ausrufezeichen! Der McLaren-Pilot sicherte sich im ersten freien Training auf dem Kurs von Interlagos die Bestzeit. Max Verstappen kämpfte hingegen mit technischen Problemen.

Mit einer Rundenzeit von 1:11,717 Minuten ließ Norris die Konkurrenz hinter sich. Der Brite, der erst vor einer Woche in Mexiko seinen Weltmeistertitel an Kimi Antonelli verloren hatte, verwies den neuen Champion im Mercedes mit einem Vorsprung von 0,082 Sekunden auf den zweiten Platz.

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Dahinter landete Max Verstappen im Red Bull auf Rang drei. Der Niederländer hatte allerdings mit seinem Boliden zu kämpfen. Bereits zu Beginn der Einheit beklagte er sich über das Fahrverhalten seines Autos. Gegen Ende meldete er schließlich Probleme mit der Lenkung.

"Irgendetwas stimmt mit der Lenkung nicht. Ohne Servolenkung ist das wie ein Fitnesstraining", funkte Verstappen an seine Box. Trotz der Schwierigkeiten fehlten ihm lediglich 0,236 Sekunden auf die Bestzeit von Norris.

Auf dem vierten Platz landete Ferrari-Star Lewis Hamilton, gefolgt von Mercedes-Pilot George Russell und Isack Hadjar im zweiten Red Bull. Für eine Überraschung sorgte Alpine-Nachwuchsfahrer Gabriele Mini. Der Italiener durfte im ersten Training ans Steuer und fuhr auf den starken siebenten Platz. Dabei war er sogar um 0,085 Sekunden schneller als Stammfahrer Franco Colapinto, der Neunter wurde.

Weniger erfreulich verlief die Einheit für Audi-Junior Freddie Slater. Der Nachwuchspilot musste seinen Boliden bereits in der Anfangsphase wegen eines technischen Defekts abstellen.