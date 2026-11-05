i Formel-1-Star Lance Stroll. IMAGO/MAXPPP Schon der vierte Pilot F1-Star muss plötzlich alle Termine absagen Im Formel-1-Fahrerlager kursiert ein Virus hartnäckig. Nun hat es den bereits vierten Piloten erwischt. Er musste alle Termine absagen. Von Sport Heute 05.11.2026, 15:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Krankheitswelle in der Formel 1 reißt nicht ab! Nach Kimi Antonelli, Valtteri Bottas und Sergio Perez hat es nun auch Lance Stroll erwischt. Der Aston-Martin-Pilot muss deshalb beim Großen Preis von Brasilien vorerst pausieren.

Wie sein Rennstall am Donnerstag bestätigte, wird der 28-jährige Kanadier sämtliche offiziellen Medientermine in Interlagos verpassen. Stroll hatte sich bereits am vergangenen Rennwochenende in Mexiko City eine Virusinfektion zugezogen. Das Rennen konnte er noch regulär bestreiten, erst danach traten die ersten Symptome auf.

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"Lance wird den heutigen Medientag auslassen, da er sich weiterhin von einer Virusinfektion erholt, die er sich in Mexiko zugezogen hat", teilte Aston Martin mit. Als Vorsichtsmaßnahme soll sich der Kanadier weiter schonen. Für ihn übernimmt Teamkollege Fernando Alonso zusätzliche Medienverpflichtungen.

Rennstart nicht gefährdet

Immerhin gibt der Rennstall bereits Entwarnung. "Er erholt sich gut, und wir sind zuversichtlich, dass er am Freitag ins Fahrerlager zurückkehren wird", heißt es in der Mitteilung. Sein Einsatz beim Brasilien-Grand-Prix gilt damit vorerst nicht als gefährdet.

Stroll ist bereits der vierte Formel-1-Pilot, der innerhalb kurzer Zeit krankheitsbedingt Termine absagen musste. In Mexiko hatten zuvor Mercedes-Star Kimi Antonelli und Cadillac-Pilot Valtteri Bottas den Medientag verpasst. Auch Sergio Perez musste wegen einer Erkrankung mehrere Verpflichtungen streichen, ging angeschlagen in sein Heimrennen.

Das erste Freie Training in Interlagos geht am Freitag um 16.30 Uhr über die Bühne.