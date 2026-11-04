i Charles und Alexandra Leclerc sind Eltern. IMAGO/Michael Potts Auch Name schon öffentlich Baby-Glück! Formel-1-Star Leclerc erstmals Papa Baby-Glück bei Ferrari-Star Charles Leclerc! Der Formel-1-Pilot ist erstmals Papa geworden und verrät auch schon den Namen seiner kleinen Tochter. Von Sport Heute 04.11.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Freude bei Charles Leclerc! Der 29-jährige Ferrari-Pilot und seine Ehefrau Alexandra sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Instagram verkündet das Paar die Geburt seiner Tochter mit den Worten: "Bianca. 3.11.26". Das kleine Mädchen erblickte demnach am Dienstag das Licht der Welt.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Für die Geburt hatte Leclerc nach dem Großen Preis von Mexiko-Stadt einen Zwischenstopp in seiner Heimat Monaco eingelegt. Dort wollte der Monegasse unbedingt bei seiner Frau sein und die ersten Momente mit dem Nachwuchs verbringen.

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Allzu lange kann der frischgebackene Papa sein Familienglück allerdings nicht genießen. Schon am Sonntag steht mit dem Grand Prix von São Paulo das nächste Formel-1-Rennen auf dem Programm. Leclerc hatte bereits vor der Geburt klargestellt, dass er trotz der neuen Familiensituation keine Rennen auslassen möchte.

"Ich glaube nicht, dass ich ein Rennen verpassen werde. Aber ich werde absolut alles tun, um zwischen den Rennen so viel wie möglich zu Hause zu sein", erklärte der Ferrari-Star. Eine spätere Anreise zu den Rennwochenenden schloss er dabei nicht aus. Sein Start am Sonntag in Brasilien ist jedenfalls geplant.

Sportlich liegt Leclerc derzeit auf dem fünften Platz der Fahrer-WM. Zuletzt wurde er in Mexiko Vierter, sorgte mit einem Manöver gegen Teamkollege Lewis Hamilton allerdings für Diskussionen bei Ferrari. Nun gibt es für den Monegassen abseits der Rennstrecke einen ganz besonderen Grund zur Freude.