i Kimi Antonelli berührt die Lauda-Kappe (r.). GEPA, Instagram Weltmeister-Talisman Antonelli berührte kurz vor Titel die Lauda-Kappe Formel-1-Champion Kimi Antonelli sorgt mit einer Geste für Begeisterung. Der Italiener berührte kurz vor seinem WM-Titel die Kappe von Niki Lauda. Von Sport Heute 03.11.2026, 06:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"King Kimi“! Mit 20 Jahren und 68 Tagen ist Kimi Antonelli der jüngste Formel-1-Weltmeister aller Zeiten. Mit Rang drei in Mexiko sicherte sich der Mercedes-Star vier Rennen vor Saisonende den Titel.

Danach brachen beim Italiener, seiner Familie und Teamchef Toto Wolff alle Dämme. "Wirklich alle haben geweint. Meine Familie hat viele Opfer gebracht, um mich hierher zu bringen. Das Leben wird jetzt etwas einfacher", sagte er.

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Wolff tanzte ausgelassen, herzte seinen Champion. Der Wiener hat trotz anfänglicher Kritik immer an Antonelli geglaubt. "Ich bin so stolz auf das ganze Team, das ihm immer vertraut hat."

Trotz des WM-Titels will Antonelli nächste Saison nicht mit der Nummer 1 starten. "Ich bleibe bei der 12. Sie ist für mich eine besondere Zahl. Sie hilft mir, auf dem Boden zu bleiben."

Trotz seiner Jugend trägt der Weltmeister auch eine Legende im Herzen: Niki Lauda. Das bewies der Italiener wenige Stunden vor seiner Triumphfahrt.

Die Formel 1 postete auf Social Media einen Clip, der Antonelli zeigt, wie er auf einem Roller in die Mercedes-Box unterwegs ist. Dabei berührte er mit seiner Hand beim Vorbeifahren die legendäre Kappe von Lauda. Die F1 schrieb dazu: "Ein durch und durch erstklassiger Akt." In den Kommentaren erntete der Youngster viel Lob.