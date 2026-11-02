i In Mexiko wurden gleich mehrer Stars bestraft. IMAGO/Action Plus Haas-Debütant profitiert Harte Strafen für F1-Stars nach Grand Prix in Mexiko Stunden nach dem Großen Preis von Mexiko greifen die Rennkommissare durch. Drei Fahrer werden bestraft, das Rennergebnis ist ein komplett anderes. Von Sport Heute 02.11.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Große Preis von Mexiko war längst vorbei, als die Formel-1-Rennkommissare noch einmal für Aufregung sorgten. Gleich drei Piloten kassierten nachträgliche Zeitstrafen. Für Haas-Debütant Ryo Hirakawa und Audi wurde das Rennen dadurch zum späten Erfolg.

Besonders groß war der Jubel beim 32-jährigen Japaner. Hirakawa, der bei Haas kurzfristig für Esteban Ocon eingesprungen war, rückte durch die Strafen auf den zehnten Platz vor und sicherte sich damit gleich bei seinem ersten Formel-1-Rennen seinen ersten WM-Punkt.

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Piastri fliegt aus den Punkterängen

Zu den großen Verlierern der nachträglichen Entscheidungen zählt McLaren-Pilot Oscar Piastri. Der Australier hatte den Grand Prix ursprünglich auf Rang sieben beendet, wurde von den Rennkommissaren allerdings als Verursacher einer Kollision eingestuft.

Die Konsequenz: eine Zehn-Sekunden-Strafe, die ihn sämtliche WM-Punkte kostete. Und auch die beiden Alpine-Piloten Pierre Gasly und Franco Colapinto wurden bestraft.

Beide waren ursprünglich unter den besten zehn Fahrern ins Ziel gekommen, hatten jedoch gegen die Regeln bei Gelber Flagge verstoßen. Durch die nachträglichen Sanktionen fielen auch sie zurück.

Audi rückt auf Platz acht vor

Profitieren konnte hingegen Audi. Der deutsche Rennstall hatte in seiner ersten Formel-1-Saison zunächst erneut einen Platz in den Punkterängen knapp verpasst. Gabriel Bortoleto überquerte die Ziellinie als Elfter, wurde nach den Entscheidungen der Rennkommissare aber noch auf Rang acht vorgereiht.

Für seinen Teamkollegen Nico Hülkenberg änderte sich hingegen wenig. Der Deutsche wurde letztlich auf Platz 14 gewertet.

Damit bekam der historische Grand Prix von Mexiko noch ein spätes Nachspiel. Während sich Mercedes-Pilot Kimi Antonelli mit nur 20 Jahren zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten krönte, wurde das endgültige Rennergebnis erst Stunden nach der Zielflagge entschieden.