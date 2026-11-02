i Papa Marco, Mama Veronica, Weltmeister Kimi und Schwester Maggie Antonelli IMAGO/DeFodi Images Maggie bezaubert F1-Fans Kleine Antonelli-Schwester stiehlt Weltmeister die Show Kimi Antonelli schreibt in Mexiko Formel-1-Geschichte! Doch bei der großen Titelfeier stiehlt ihm seine kleine Schwester Maggie (11) kurz die Show. Von Sport Heute 02.11.2026, 17:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Gefühle beim Formel-1-Grand-Prix von Mexiko! Kimi Antonelli krönt sich mit nur 20 Jahren zum jüngsten Weltmeister der Geschichte. Nach seinem dritten Platz fließen beim Mercedes-Piloten die Tränen. Doch mitten im Jubel sorgt ausgerechnet seine elfjährige Schwester Maggie für einen besonders herzigen Moment.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Die Kleine hat sich für den großen Tag ihres Bruders passend zum mexikanischen "Día de Muertos" ("Tag der Toten") herausgeputzt. Maggie trägt ein farbenfrohes, traditionell inspiriertes Outfit und eine auffällige Totenkopf-Schminke im Gesicht. Damit wird sie bei den Feierlichkeiten zum echten Hingucker.

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Als sie ihren frischgebackenen Weltmeister-Bruder umarmt, passiert das kleine Missgeschick: Die Schminke färbt auf Kimis Gesicht ab! Ausgerechnet seine Konkurrenten Max Verstappen und Lewis Hamilton machen den Italiener in der Siegerbox auf die Spuren aufmerksam. Ein lustiger Moment mitten im größten Triumph seiner Karriere.

Wie eng die beiden Geschwister verbunden sind, zeigt sich schon vor dem Rennen. Hand in Hand spazieren Kimi und Maggie durch das Fahrerlager. In einem früheren Formel-1-Porträt schwärmte Antonelli von seiner kleinen Schwester: "Sie ist das süßeste Mädchen überhaupt." Obwohl Maggie lieber Kunstturnen betreibe, sei sie sein größter Fan.

Auch die Eltern Marco und Veronica sind beim historischen Triumph in Mexiko dabei. Nach der Zieldurchfahrt nimmt die Familie den 20-Jährigen überglücklich in Empfang. Antonelli selbst kann sein Glück kaum fassen: "Ich bin sprachlos, ich versuche gerade zu begreifen, was gerade passiert ist." Und dank Maggie bekommt seine WM-Feier auch noch eine besonders persönliche Note.