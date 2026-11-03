i Esteban Ocon droht ein vorzeitiger Abschied aus der Formel 1. IMAGO/Sports Press Photo Nach Eklat in Mexiko "Karriere weggeschmissen!": Legende rechnet mit Ocon ab Esteban Ocon wurde aufgrund eines Vorfalls in der Boxengasse für das Formel-1-Wochenende in Mexiko suspendiert. Ein Experte rechnet nun ab. Von Sport Heute 03.11.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Droht Esteban Ocon das endgültige Aus in der Formel 1? Nach dem Wirbel um seine überraschende Ausbootung bei Haas meldet sich jetzt Ex-Weltmeister Jenson Button zu Wort. Der Brite findet deutliche Worte für den 30-Jährigen.

"Er hat womöglich den Rest seiner Formel-1-Karriere weggeschmissen", erklärt Button gegenüber "Sky". Ocon war beim Großen Preis von Mexiko nach den ersten beiden Trainings überraschend durch Ersatzfahrer Ryo Hirakawa ersetzt worden. Der Franzose bestätigte anschließend, dass es aufgrund unterschiedlicher Standpunkte zu einer Diskussion mit seinem Team gekommen sei. Gerüchte über eine körperliche Auseinandersetzung wies er allerdings entschieden zurück.

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Laut Button soll ein Streit über die Reifenwahl der Auslöser gewesen sein. Für den ehemaligen Weltmeister ist die Eskalation völlig unverständlich.

"Das Beste für ihn ist und bleibt, so gut und hart zu fahren und zu arbeiten, wie er kann, um zu zeigen, wie gut er ist", erklärt der 46-Jährige. Genau diese Möglichkeit habe sich Ocon nun selbst genommen. "Das frustriert mich, wenn ich das sehe."

Besonders bitter: Ocons Abschied von Haas nach der laufenden Saison steht bereits fest. Ein neues Stammcockpit für 2027 ist derzeit nicht in Sicht.

Zuletzt gab es allerdings Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Aston Martin. Dort könnte der Franzose als Reservefahrer unterkommen. Ob Ocon jemals wieder ein Formel-1-Rennen bestreiten wird, bleibt damit ungewiss.