i Formel-1-Weltmeister Andrea Kimi Antonelli. IMAGO/Sports Press Photo Eltern enthüllen F1-Champion Antonelli bekommt noch Taschengeld Mit gerade einmal 20 Jahren ist Andrea Kimi Antonelli auf dem Formel-1-Thron angekommen. Dabei bekommt der Star sogar noch Taschengeld. Von Sport Heute 03.11.2026, 16:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er ist der jüngste Formel-1-Weltmeister aller Zeiten, hat neun Rennen gewonnen und die Motorsport-Welt erobert. Doch zu Hause gelten für Andrea Kimi Antonelli (20) noch ganz andere Regeln. Der Mercedes-Star bekommt nämlich weiterhin Taschengeld von seinen Eltern!

"Er ist nie abgehoben und interessiert sich weder für Ruhm noch für Geld. Stellt euch vor, er bekommt immer noch Taschengeld", verrät sein Vater Marco nach dem historischen Titelgewinn in Mexiko. Auch Mama Veronica bestätigt: "Er hat ein monatliches Budget, an das er sich halten muss." Antonellis Einnahmen wurden zuletzt auf kolportierte 12,5 Millionen Dollar geschätzt.

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Dabei hat Antonelli gerade Motorsport-Geschichte geschrieben. Mit 20 Jahren und 68 Tagen kürte sich der Italiener zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten. Den bisherigen Rekord hielt Sebastian Vettel, der bei seinem ersten Titel 2010 bereits 23 Jahre und 134 Tage alt war.

Trotz des riesigen Erfolgs ist der Mercedes-Pilot laut seinen Eltern auf dem Boden geblieben. Viel wichtiger als Geld und Ruhm sind ihm schnelle Autos. "Kimi geht es gut, sein einziger Gedanke gilt den Autos", erzählt Mutter Veronica. Manchmal würde ihr Sohn allerdings schon davon träumen, sich selbst ein paar Fahrzeuge zu kaufen.

Antonelli wird emotional

Nach seinem WM-Triumph zeigte sich Antonelli von seiner emotionalen Seite. "Ich habe noch nie so viel geweint. Ich kann immer noch kaum fassen, was gerade passiert ist", gestand der 20-Jährige. Als er an seinen verstorbenen Großvater dachte, flossen erneut Tränen. "Er wäre stolz auf mich", sagte Antonelli und scherzte anschließend: "Ich heule heute zu viel."

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff jubelte über den Erfolg seines Schützlings. "Nicht viele haben es geglaubt, aber wir haben es geglaubt", erklärte der Österreicher. Mit neun Siegen und 16 Podestplätzen in den ersten 19 Saisonrennen sicherte sich Antonelli den Titel. Für die Zukunft hat er bereits große Ziele – doch vorerst muss sich der neue Formel-1-König weiterhin an sein monatliches Taschengeld halten.