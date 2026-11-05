i Ein Wetter-Chaios droht in Brasilien wie hier in Malaysien. IMAGO/Icon Sportswire Am gesamten Wochenende Wetter-Lotterie? F1 droht in Brasilien Chaos-Grand-Prix In Brasilien könnte es beim kommenden Formel-1-Grand-Prix zu einem chaotischen Rennen kommen. Von Sport Heute 05.11.2026, 08:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Droht der Formel 1 beim Großen Preis von Brasilien ein Wetter-Chaos? Für das gesamte Rennwochenende in Interlagos sind Regenfälle und Gewitter vorhergesagt. Besonders am Samstag und Sonntag könnten die schwierigen Bedingungen für reichlich Spannung sorgen.

Noch vergleichsweise ruhig dürfte es am Freitag zugehen. Bei Temperaturen um die 24 Grad sind zwar einzelne Regenschauer möglich, mit Gewittern wird allerdings nicht gerechnet.

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Deutlich ungemütlicher könnte es am Samstag werden. Bei Temperaturen von knapp 30 Grad steigt die Gewittergefahr am Nachmittag auf 60 bis 70 Prozent. Damit könnten die Wetterbedingungen auch die Zeitenjagd der Piloten beeinflussen.

Auch am Rennsonntag ist keine Besserung in Sicht. Die Temperaturen sollen auf unter 20 Grad fallen, ab Mittag wird mit Regen gerechnet. Zum Rennstart um 14 Uhr Ortszeit liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 40 bis 50 Prozent. Die Schauer könnten die Fahrer sogar über die gesamte Renndistanz begleiten.

Besonders schwierig könnte das Wochenende für Rafael Câmara werden. Der 21-jährige Brasilianer feiert nach dem Aus von Esteban Ocon bei Haas sein Debüt in der Königsklasse. Ausgerechnet bei seinem Heimrennen könnte der Formel-1-Neuling gleich mit den unberechenbaren Wetterbedingungen in Interlagos konfrontiert werden.