i Alan jones ist gestorben. imago sportfotodienst Kurz nach Geburtstag Trauer in der Formel 1! Ex-Weltmeister ist gestorben Der ehemalige Weltmeister Alan Jones ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Erst am Montag hatte die Motorsport-Legende seinen Geburtstag gefeiert. Von Sport Heute 05.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Formel-1-Welt trauert um eine ihrer größten Legenden! Der ehemalige Weltmeister Alan Jones ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Der Australier erlag nach kurzer Krankheit seinem Leiden, wie seine Ehefrau Amanda Butler-Davis mitteilte. Erst am Montag hatte Jones seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Jones schrieb 1980 Motorsport-Geschichte, als er sich im Williams den Weltmeistertitel sicherte. Nach Jack Brabham war er erst der zweite Australier, dem dieses Kunststück gelang. Bis heute ist er der letzte Formel-1-Weltmeister aus Down Under.

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Seine Karriere in der Königsklasse begann Jones 1975 beim Rennstall Hesketh. Nach weiteren Stationen wechselte er 1977 zu Shadow, wo ihm ausgerechnet in Österreich der große Durchbruch gelang. Beim Grand Prix in Spielberg feierte er seinen ersten Formel-1-Sieg.

Seine erfolgreichste Zeit erlebte der Australier anschließend bei Williams. 1980 gewann er fünf Saisonrennen und krönte sich zum ersten Weltmeister in der Geschichte des britischen Rennstalls. Insgesamt gelangen ihm während seiner Karriere zwölf Grand-Prix-Siege.

Nach der Saison 1981 erklärte Jones zunächst seinen Rücktritt, kehrte später allerdings noch mehrmals in die Formel 1 zurück. Sein letztes Rennen bestritt er 1986. Auch danach blieb er dem Motorsport treu und arbeitete unter anderem als TV-Kommentator in seiner Heimat.

Besonders bewegende Worte fand seine Ehefrau Amanda Butler-Davis. "Alan hat sein Leben dem Motorsport gewidmet und ein Vermächtnis geschaffen, das durch die unzähligen Menschen, die er auf seinem Weg berührt hat, weiterleben wird", erklärte sie in einer Trauerbotschaft.