i Formel-1-Pilot Rafael Camara. IMAGO/ZUMA Press "Gefährlich" F1-Pilot ignorierte Funksprüche, musste zu Stewards Großer Schreckmoment in der Formel 1. Neuling Rafael Camara sorgte beinahe für einen Unfall mit Charles Leclerc, die Rennkommissare haben entschieden. Von Sport Heute 07.11.2026, 08:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecksekunde vor Formel-1-Grand-Prix von Brasilien! Haas-Neuling Rafael Camara hat Ferrari-Star Charles Leclerc im zweiten Freien Training in eine brandgefährliche Situation gebracht. Der Monegasse musste bei hohem Tempo ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Besonders brisant: Der Rookie war zuvor mehrfach über Funk gewarnt worden.

Der Zwischenfall ereignete sich etwa zur Halbzeit des Trainings in Interlagos. Camara war im letzten Streckenabschnitt langsam auf der Ideallinie unterwegs, während Leclerc im Ferrari auf einer schnellen Runde heranraste. Als der Monegasse auf den Haas aufschloss, blieb ihm kaum Platz zum Ausweichen.

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Leclerc musste sein Auto bei hoher Geschwindigkeit nach rechts lenken. Dabei geriet ein erheblicher Teil seines Ferraris über die Streckenbegrenzung hinaus in Richtung der nahen Mauer. Eine Kollision konnte der Ferrari-Star gerade noch verhindern. Beide Boliden blieben unbeschädigt, Leclerc machte seinem Ärger aber deutlich Luft.

Er musste zu den Stewards

Die Rennkommissare nahmen den Vorfall anschließend genau unter die Lupe. Sie werteten Videoaufnahmen, Onboard-Aufnahmen und den Funkverkehr aus. Dabei stellte sich heraus, dass Camara mehrfach auf den herannahenden Ferrari hingewiesen worden war. Trotzdem fuhr der Brasilianer laut Stewards Schlangenlinien und bewegte sich weit auf die Ideallinie.

Das Urteil der Rennkommissare fiel deutlich aus: "Die dadurch entstandene Situation war eindeutig gefährlich. Auto 51 hätte größere Vorsicht walten lassen müssen, um eine Behinderung von Auto 16 zu vermeiden." Dennoch verzichteten die Stewards auf eine härtere Strafe. Camara erhielt eine offizielle Verwarnung.

Für den Brasilianer ist es ein turbulenter Einstieg in die Königsklasse. Der Haas-Pilot bestreitet nach dem vorzeitigen Aus von Esteban Ocon sein erstes Formel-1-Wochenende ausgerechnet vor heimischem Publikum. Anders als die übrigen Freitagsfahrer ist Camara auch für das Qualifying und das Rennen vorgesehen. Nach dem gefährlichen Zwischenfall steht der Rookie nun besonders unter Beobachtung.