i Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher. IMAGO/Eibner Experte knallhart "Verbrennt nur Sprit" Schumi rechnet mit F1-Star ab Heftige Kritik von Ralf Schumacher! Der ehemalige Formel-1-Pilot lässt kein gutes Haar an Colton Herta. Von Sport Heute 07.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Colton Herta will sich seinen großen Traum von der Formel 1 erfüllen. Beim Großen Preis von Brasilien durfte der ehemalige IndyCar-Pilot bereits zum sechsten Mal in dieser Saison im ersten freien Training für Cadillac ans Steuer. Für 2027 hofft der US-Amerikaner auf einen Stammplatz beim Rennstall.

"Das ist natürlich mein Ziel. Dafür bin ich hier und dafür gebe ich sehr viel. Ich hoffe, dass es passiert", erklärte Herta gegenüber "Sky".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Doch ausgerechnet Ralf Schumacher kann mit diesen Ambitionen wenig anfangen. Der ehemalige Formel-1-Fahrer teilte gegen den Amerikaner aus. Auf die Frage nach dessen Chancen auf ein Stammcockpit antwortete Schumacher: "Nur wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag zusammenfallen."

Damit nicht genug! Der 51-Jährige legte nach: "Ne, ganz ehrlich, das ist sinnlos. Der verbrennt nur Sprit, würde Franz Tost sagen. Ich weiß auch gar nicht, was das soll. Da kann man auch andere Leute, junge Leute, ins Auto reinsetzen."

Ein Blick auf die Formel-2-Tabelle erklärt Schumachers harte Kritik. Herta bestreitet 2026 seine erste Saison in der Nachwuchsserie und liegt nach zwölf Rennwochenenden mit lediglich 26 Punkten auf dem enttäuschenden 19. Platz.

Für Schumacher ist deshalb klar, dass der Amerikaner keinen Platz in der Königsklasse verdient hat. "Ich finde es ja schön, dass man versucht, US-Amerikaner zu pushen. Aber es muss ja Sinn machen und der hat in der Formel 1 nichts zu suchen", stellte er deutlich klar.

Einen anderen Nachwuchsfahrer würde Schumacher hingegen gerne in der Formel 1 sehen: Leonardo Fornaroli. Der Italiener konnte bereits die Meisterschaften in der Formel 3 und Formel 2 gewinnen. "Leonardo Fornaroli ist sicherlich ein Kandidat, der die Chance auch verdient hätte. Ein absolut starker Mann", schwärmte Schumacher vom italienischen Nachwuchstalent.