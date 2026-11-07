i Lewis Hamilton wollte zu Red Bull wechseln. Imago Images Startplätze verloren Hamilton, Leclerc und Verstappen mit Gridstrafen Strafen-Hammer in Brasilien! Gleich fünf Formel-1-Stars müssen in der Startaufstellung zurück. Besonders hart trifft es Max Verstappen. Von Sport Heute 07.11.2026, 16:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Strafen-Chaos vor dem Großen Preis von Brasilien! Gleich fünf Formel-1-Piloten müssen beim Rennen in Interlagos Startplatzstrafen hinnehmen. Besonders hart trifft es Red-Bull-Star Max Verstappen und beide Ferrari-Fahrer.

Bittere Nachrichten für Ferrari! Sowohl Lewis Hamilton als auch Charles Leclerc werden beim Großen Preis von Brasilien um jeweils zehn Plätze in der Startaufstellung zurückversetzt. Die Strafen für die beiden Piloten wurden mittlerweile offiziell bestätigt.

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Noch schlimmer erwischt es Max Verstappen. Der vierfache Weltmeister muss das Rennen von ganz hinten in Angriff nehmen. Grund dafür ist ein Motorwechsel an seinem Red Bull.

Teamchef Laurent Mekies bestätigte die Strafe gegenüber "Sky": "Wir müssen bei Max eine Motorstrafe nehmen. Er wird vom Ende des Feldes starten." Verstappen ist allerdings nicht der einzige Fahrer, der vom Ende des Feldes losfahren muss. Auch Sergio Perez wird das Rennen von ganz hinten aufnehmen.

Ebenfalls betroffen ist Mercedes-Pilot George Russell. Der Brite muss aufgrund eines Wechsels der Antriebseinheit fünf Startplätze zurück.

Damit steht bereits vor dem Qualifying fest, dass mehrere prominente Fahrer beim Rennen am Sonntag eine Aufholjagd starten müssen. Besonders für Ferrari und Red Bull ist das ein herber Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze.