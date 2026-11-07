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Lando Norris holt sich die Pole.
Lando Norris holt sich die Pole.
IMAGO/ZUMA Press
Regenschlacht in Brasilien

Norris holt sich die Pole im Chaos-Qualifying

Beim Qualifying in Interlagos kann sich McLaren-Pilot Lando Norris die Poleposition sichern.
Von Sport Heute
07.11.2026, 21:30
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Chaos-Qualifying beim Formel-1-Grand-Prix in Brasilien! Heftige Regenfälle sorgen in Interlagos für turbulente Bedingungen. Am Ende behält McLaren-Star Lando Norris die Nerven und sichert sich die Poleposition für das Rennen am Sonntag.

Neben dem Briten steht der frischgebackene Weltmeister Kimi Antonelli im Mercedes in der ersten Startreihe. Sein Teamkollege George Russell muss hingegen eine bittere Strafe hinnehmen. Der Mercedes-Pilot wird aufgrund eines Motorenwechsels um fünf Startplätze zurückversetzt.

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Dabei beginnt das Qualifying bereits mit einem Paukenschlag. Starker Regen macht den Fahrern das Leben schwer, schon nach zwei Minuten muss der erste Abschnitt unterbrochen werden. Die schwierigen Streckenverhältnisse sorgen für eine echte Herausforderung.

    Norris lässt sich vom Wetter-Chaos allerdings nicht aus der Ruhe bringen und sichert sich den besten Startplatz für den Grand Prix. Damit bringt sich der McLaren-Pilot in eine hervorragende Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag.

    red, Akt. 07.11.2026, 21:32, 07.11.2026, 21:30
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